Na slávisty se musíme dobře nachystat, plánují rozjetí fotbalisté Baníku

Kuzmanović je s pěti trefami spolu s Jiřím Klímou druhým nejlepším střelcem Baníku za Ladislavem Almásim s šesti góly. „Pokud jde ale o střely, tak jsem měl jen tu jednu z trestného kopu.“

Po jeho centru ale Baník vedl, když hlavičkoval Buchta.

Při tom gólu z přímého kopu jste hned věděl, kam budete střílet?

Bavili jsme se s Flaškou (Jiří Fleišman), že uvidíme, jak se postaví gólman. Řekli jsme klukům, aby prodloužili zeď. Fleiši mi pak řekl, že brankář stojí dva metry od tyče, abych kopal na tu stranu... Byl to jednodušší kop, protože měli vysokou zeď, střílel jsem na vzdálenější tyč a balon přeletěl přes naše kluky. Gólman ho asi viděl na poslední chvíli.

Potřetí v sezoně jste nedostali gól, a poprvé, když chytal Viktor Budinský. Je to hodně cenné?

Je to důležité hlavně pro naše obránce a pro Buďu, který má často smůlu, že vedeme i o dva tři góly, ale na konci nějaký dostaneme. S čistým kontem to vypadá lépe.

Na hřištích soupeřů jste v deseti zápasech získali 18 bodů. Lepší je jen Slavia. Jaké utkání bylo?

Dobře jsme do něj vstoupili. Nalezli jsme na domácí. Nechtěli jsme je nechat kombinovat. Na tom terénu to ale bylo těžké. Hodně nám pomohl první gól. Po přestávce bylo hřiště horší, Pardubice byly lepší, sbíraly odražené míče a tlačily nás. V některých situacích jsme možná byli zbytečně zbrklí, ale nepouštěli jsme je do výrazných šancí. Jeden závar po jejich standardce jsme ubránili a přidali třetí gól.

Neprohráli jste posedmé za sebou. Je to povzbuzení před nedělním domácím utkáním se Slavií?

To, že jsme tak dlouho neprohráli, nám může jen zvednout sebevědomí. Na slávisty se musíme dobře nachystat. Každopádně to je těžký soupeř, ale zkusíme mu vrátit porážku z Prahy (0:4).