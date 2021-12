Voják jako my. Udělá, co řekneš. Berbr a Rogoz si Chovance chválili

Ve vyšetřovacím spisu s názvem Šváb, který rozkrývá poměry v českém fotbale a do kterého měly iDNES.cz a MF DNES možnost nahlédnout, se Chovancovo jméno objevuje často. Ať už přímo, nebo nepřímo.

„Co ten Pepa?“ ptá se na Chovance Berbr Rogoze. „Pepa je dobrej, ne? Mně připadá v pohodě,“ zní odpověď.

„Pepa je v pohodě furt,“ pokračuje Berbr.

„Jako... Když mu člověk řekne, tak na tebe hrozně dá. On udělá všechno, co mu řekneš,“ pochvaluje si Rogoz. „On je prostě voják jako my, není potřeba přemejšlet, vole. Stačí vykonat... Udělá to a ještě na všechny ostatní se.., takže je to dobrej voják.“

Berbr souhlasí. Jen podotýká, že by si měl Chovanec, kterému šíbři přezdívali Legenda, víc kontrolovat Martina Wilczeka, svého místopředsedu.