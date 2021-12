Ostravský bek Fleišman: Mít více takových prvních poločasů

Měl hned jasno, jak bude kopat?

„Ne,“ odpověděl. „Ale když se dvoučlenná zeď rozestoupila, řekl jsem Buchtičovi (Davidu Buchtovi), že zkusím střílet rovnou do branky. A vyšlo to.“

Co vám pak Buchta řekl?

Ani nevím... Chtěl jsem běžet do brány pro balon, abych si ho dal pod dres. Manželka mi říkala, abych to udělal, když je těhotná. Ale Svozka (Jaroslav Svozil) mě k němu nepustil. Až na půlce jsem se k míči dostal a splnil její přání. Třeba bude i nějaká fotka, aby mi věřila. Do porodu máme dva měsíce, takže nevím, zda ještě stihnu nějaký gól.

Dal jste už podobnou branku?

Když jsme před časem hráli doma s Karvinou. To jsem kopal od střídačky a brankář stál špatně.

A co se tak trefit přímo z rohu?

Zkusím to, ale teď už si asi brankáři budou dávat pozor.

Měli jste po špatném výkonu ve Zlíně (2:2) o to větší motivaci uspět?

Nevím, jestli jsme byli více nahecovaní, ale Zlín jsme si rozebrali, věděli jsme, že to nebylo dobré. Naopak jsme se koukali na Budějovice, které předtím překvapily v deseti se silným Slováckem (otočili stav z 0:2 na 3:2 – pozn. red.). O to koncentrovanější jsme do zápasu šli. Náš plán vycházel první půli, ale druhá už nebyla taková, jak bychom si představovali. Každopádně bude dobře, když budeme mít více takových prvních poločasů (Baník ho vyhrál 3:0 – pozn. red.).

Trenér Ondřej Smetana si pochvaluje široký kádr a možnost vystřídat více hráčů. Jak vidíte nynější konkurenci?

Tak, že všichni musíme na tréninku pořádně makat. Pokud někdo nebude podávat výkony, trenér má kam sáhnout. Každý si to uvědomuje, což je vidět v zápasech. Nikdo nechce polevit, přijít o místo v sestavě. Teď ještě musíme odpracovat dvě utkání a přijde zimní pauza. Baník určitě bude chtít posílit. S nynějším umístěním se neuspokojíme. Chceme zůstat nahoře a bojovat o pohárové příčky.

Kde z vašeho pohledu potřebujete posílit?

Všude. Ale ta otázka je spíše na trenéra, na vedení. Kádr, co máme, je dost široký a kvalitní. Pokud máme hrát o evropské poháry, vedení a trenér si musejí vše zanalyzovat.

Vinou koronavirových restrikcí mohlo být v hledišti jen tisíc diváků. Vnímal jste to?

Možná to vypadalo, že jsme se i bez obvyklé podpory fandů rozjeli, ale chybějí nám. Věděli jsme, že ti, co se nedostanou na stadion, budou aspoň za branou. A i ta tisícovka, co mohla přijít, vytvořila skvělou atmosféru. Ale kdyby tady bylo deset tisíc diváků, třeba bychom dotáhli do konce i nějaké další šance. Hnali by nás ještě více. Je škoda, že fandové na stadion nemohou, přestože je spousta očkovaných lidí. Nevím, proč jich může přijít tak málo. Zasloužili by si tady být.