Baník Ostrava bojuje s virovou nákazou u dalších fotbalistů

Také Baník už má v kádru koronavirovou nákazu. Covidem onemocněl jeden z hráčů už před nynější nedobrovolnou pauzou. Tento týden přibyli další čtyři členové týmu.

„Je to problém hlavně pro ty hráče,“ upozornil Kozel. „Trénovali, a když byli zdraví, vesměs hrávali, měli pravidelnou přípravu a zlepšovali se kondičně i herně. A teď z toho třeba na deset dní vypadnou.“

Prvoligová mužstva mají testování na koronavirus povinné před každým zápasem. Baník z preventivních důvodů nechal hráče otestovat i minulý týden.

„Dělali jsme kontrolní testy, abychom předešli případnému rozšíření covidu,“ uvedl Kozel. „Ukázalo se, že naše obava byla oprávněná.“

Trenér podotkl, že představitelé Baníku se snaží důsledně plnit všechna hygienická nařízení. „Přizpůsobujeme tomu i přípravu, takže některé rizikovější hráče jsme dali stranou, dáváme si větší pozor, i co se týká jídla a podobně.“

Problémem však je, že fotbalisté stejně jako další sportovci nesmějí využívat vnitřní prostory, především regeneraci. „Není to ideální, ale snažíme se, aby nás to zasáhlo co nejméně,“ řekl Luboš Kozel.