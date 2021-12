Olomoucký útočník Růsek umlčel kritiku, pořád je ale v půli cesty

Pravačkou balon převzal, zasekávačkou si položil obránce Číhaka a levačkou zamířil do opačného koutu, než padal brankář Boháč.

Potvrzení, že po pozvolném rozjezdu po letním příchodu z Brna se dvaadvacetiletý útočník, za něhož Sigma dala na své poměry rekordních třináct milionů korun, na čemž se výrazně podílel bývalý spolumajitel klubu Josef Lébr, se dostává do formy.

V součtu s českým pohárem skóroval ve třetím utkání v řadě. „Doufám, že to není poslední zápas a bude to v tomhle trendu pokračovat,“ přeje si vytáhlý mládenec, jenž úvodním zásahem ve 13. minutě pomohl k výhře 5:1 na hřišti Pardubic čtvrtým gólem v sezoně.

Mimochodem, všechny branky dal v první půlhodině utkání.

Když si k tomu připočtete ještě asistence a pohárové trefy proti Uničovu a Českým Budějovicím, přes které pomohl do čtvrtfinále, má Růsek sezonní bilanci 6+2, což už začínají být poměrně obstojná ofenzivní čísla. Byla by i lepší, kdyby spoluhráči využili více než jeho dvě přihrávky z jedenácti do gólových pozic.

Jen záložník González připravil mančaftu o šanci víc.

I z toho je patrné, že Růsek není typickým snajprem. Častěji než střílí, přihrává. Ostatně využitelný je i na pozici pod hrotem. „Je nejdražším hráčem v historii Olomouce. Vidím v něm velký potenciál, budoucnost. I když byl přiveden jako útočník, myslím, že je to spíš podhrotový hráč. Je velice talentovaný a pracovitý,“ chválil jej nedávno v pořadu iDNES.cz Z voleje Pavel Hapal, sigmácká legenda a někdejší trenér slovenské reprezentace či Sparty.

Rozdílový hráč

Přitom i někteří experti a fanoušci Sigmy si ťukali na čelo, když Růsek v úvodu ročníku měl pomalejší začátek a klub poslal na hostování do Pardubic talentovaného odchovance Mojmíra Chytila, typologicky podobného hráče, neboť vepředu sestavy vznikl přetlak.

Že prý nepotřebovala vyhazovat miliony za Růska, když si může brousit svůj klenot, který není horší, a Růsek i kvůli obchodnímu záměru byznysmena Lébra bude dostávat víc šancí, už proto, aby se mu investice nejen vrátila, ale jednou i vyplatila.

Na celou transakci však lze pohlížet i jinou optikou: Sigma, jež dlouhodobě sází na vlastní odchovance, ukázala na přestupovém trhu po čase sílu, především na Moravě, a v konkurenci Baníku a dalšího zájemce přivedla hráče s velkým potenciálem, nikoli borce za zenitem.

„Líbí se mi tady moc. Je to závislé na výkonech. Doufám, že půjdou postupně nahoru, protože první zápasy ode mě určitě nebyly ono,“ uznal Růsek sebekriticky.

Oproti rovněž nadanému a podobně vytáhlému Chytilovi, s nímž Sigma logicky počítá a který také může hrát na hrotu i pod ním, má jednu důležitou výhodu do velkého fotbalu – lepší pohyb.

A že Růsek bude dobrý, ba hodně dobrý, začíná ukazovat. „Výkonnost je více podle našich představ. Přicházel s tím, že bude rozdílový hráč. V tomto směru si ale myslím, že je pořád na půl cesty toho, co by opravdu mohl předvádět,“ vidí olomoucký trenér Václav Jílek prostor ke zlepšení.

„Už víc pracuje pro mužstvo, uhraje víc těžších balonů, je tam celkově více práce. Bylo to vidět už v Českých Budějovicích a proti Pardubicím to potvrdil.“ Sigma výhru tuze potřebovala.

V lize zabrala po pěti kolech, připomenula své produktivní já z úvodu sezony, poskočila na osmé místo a dobře se naladila na zítřejší domácí hit proti vedoucí Slavii.

„Proti Pardubicím jsme do toho neustále šlapali a zaslouženě vyhráli,“ cenil si Růsek. „Škoda zápasu s Hradcem. Jinak by to byl top týden. Ale bereme to. Máme se od čeho odpíchnout. Jsou před námi ještě tři zápasy do konce podzimní části. Doufám, že v nich uděláme co nejvíce bodů. Tabulku sledujeme a chceme se pohybovat co nejvýš.“

Nákladná posila má na tom mít stále větší vliv.