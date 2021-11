Pět olomouckých tref v Ďolíčku. Snad to takhle bude pokračovat, doufá Růsek

„Snad to takhle bude pokračovat!“ přeje si Antonín Růsek, který se pod historicky druhou největší výhru Sigmy na venkovním hřišti podepsal vstřeleným gólem. Olomoučané na place soupeře větším rozdílem zvítězili jen v sezoně 1991/92. Spartak Trnavu tenkrát přejeli 7:1.

Sigma završila povedených sedm dní. V MOL Cupu postoupila přes České Budějovice do čtvrtfinále a v lize vybojovala, kromě čtyř bodů, první výhru po pěti zápasech. „Dokonalý týden to ale nebyl,“ upozornil trenér Olomouckých Václav Jílek.

„Počítám tam i Hradec. Chtěli jsme získat minimálně čtyři body v lize a postoupit v poháru. Byť se to povedlo, s mačem proti Hradci nakonec nemůžeme být spokojeni. Po dvoubrankovém vedení jsme měli brát šest bodů. Nicméně musíme to vzít s pokorou. S vysokým vítězstvím proti Pardubicím jsem spokojený. Zejména s produktivitou a efektivitou.“

Pět gólů v lize dali sigmáci naposledy před čtyřmi roky. V Karviné brali tři body za bláznivou přestřelku 5:3.

„V druhém poločase jsme se nikam nehnali. Naopak Pardubice nám dávaly prostor na rychlé protiútoky a my z nich dokázali několikrát udeřit,“ objasňoval Růsek znamenitý gólový přísun. Při trefě, kterou otevřel výčet zápasu, si sám počínal jako mazák. Breite uloupil špatnou rozehrávku, předložil míč Růskovi, který zasekávačkou posadil Čiháka a míč zakončil do protipohybu gólmana Boháče.

Po trefě proti Hradci a Budějovicím se Růsek prosadil již ve třetím špílu v řadě. „Doufám, že jsem si formu přenesl i do ligy,“ povídal Růsek.

A jeho hra jde nahoru.

„Hlavně jeho výkonnost je více podle našich představ. Je schopen víc pracovat do defenzivy, makat pro mužstvo. Podrží a uhraje více balonů. Jsem za to rád. Přicházel sem s tím, že by mohl být rozdílový hráč, a myslím si, že je stále tak na půli cesty toho, co by mohl předvádět,“ chválil dvaadvacetiletého útočníka Jílek.

Tři minuty po Růskově trefě ale na slova chvály nepomýšlel. Cadu obalamutil Poulola a Tischler jeho nabídku pod sebe uklidil přesně za Macíkova záda.

Jenže tentokrát Sigma nepadla. „Když jsem si vybavil předešlé zápasy, tak nás inkasovaný gól dostal sebevědomě i herně dolů. V sobotu

„Dokonalý týden to nebyl. Byť jsme chtěli čtyři body a postup v poháru, proti Hradci jsme měli vyhrát.“

Václav Jílek, SK Sigma Olomouc to tak nebylo. Pořád jsme šlapali,“ povídal Růsek. „Strach po vyrovnání? Provází nás to. Možná to je nervozita, možná svázanost. Ale v sobotu jsem to necítil. I po brance jsme zůstali stále aktivní,“ přidal se Jílek, který měl opět těžkou hlavu se sestavou. V pohárovém zápase s Budějovicemi se zranil Pavel Zifčák.

„A byť to vypadalo, že by s námi měl na zápas odcestovat, ukázalo se, že si zranění kolenního kloubu vyžádá delší časový úsek na rekonvalescenci. Zda bude příští týden, nevíme,“ nastínil olomoucký kouč. K tomu všemu se opět zranil Lukáš Greššák.

Slovenský středopolař si proti Hradci odbyl první soutěžní zápas po téměř devíti měsících. Po šestatřiceti minutách proti Pardubicím však musel odkráčet do šatny.

„Má poměrně velkou tržnou ránu na hlavě. Snad deset centimetrů, takže bylo šití. Teď budeme čekat, aby tam ještě nebyl otřes mozku,“ popsal Jílek. „Po jeho odchodu se nám vytratila jistota. Ztráceli jsme jednoduché míče, z čehož rezultovaly nebezpečné náznaky Pardubic. Tam máme co zlepšovat,“ dodal.

I přes sto dvacet minut v nohách dokázali Hanáci Pardubice rozebrat na součástky. Po dvaceti minutách hry znovu převážil misky vah na stranu hostů Ondřej Zmrzlý. Tvrdou ránou na přední tyč vrátil Olomouci vedení, které už nepustila. O což se výstavní ránou krátce po změně stran přičinil Florent Poulolo.

Francouzský obránce vybojoval odražený balon a z dálky napřáhl ke střele. A k překvapení všech zakroutil svůj projektil k bližší tyči, mimo dosah Boháče, který střelu ze třiceti metrů evidentně nečekal.

„V první půli nebyl jeho výkon vůbec dobrý. Měl značné problémy. Zejména s Caduem a dalšími nabíhajícími hráči. Stejně tak v rozehrávce. A pak přijde takováhle situace. Možná rozhodující v celém zápasu. Trefil to dobře, ale myslím, že brankář domácích zaspal. Nicméně Florent i v tréninku ukazuje, že má dobrou ránu. Poté byl jeho výkon jistější. To celé jen demonstruje, jak je mentální stránka hráčů důležitá,“ myslel si Jílek.

Vítězství Hanáků definitivně pojistil aktivní Gonzalez, který si zpracoval Daňkův centr zleva. Španělský technik druhou asistencí olomouckého talentu nepohrdl a levačkou uklidil míč do sítě. Na konečných 5:1 upravil střídající Radek Látal poté, co velké penzum práce odvedl další žolík – Jiří Spáčil. Po obranném rohu svedl na útočné polovině dva souboje, aby vybojovaný míč předložil Látalovi před prázdnou bránu. Pravý bek měl dostatek prostoru na to si míč zpracovat a do odkryté svatyně zakončit.

„Věděli jsme, že má Olomouc dobré brejky. Pokud nedokážeme akci či standardku zakončit, pramení z toho problémy, jaké jsme mohli vidět. Navíc nám vůbec nevycházela koncovka. Samozřejmě za stavu 3:1 se Sigma zklidnila a začalo se jim všechno dařit. Rozhodla prostě produktivita Olomouce,“ litoval trenér Pardubic Jaroslav Novotný. Produktivita podobná té, kterou se Olomouc pyšnila na začátku sezony. A byť měl výkon, podle slov Václava Jílka, k ideálu daleko, pět branek muselo těšit.

„Rezervy jsou velké. V kombinaci a přechodové fázi. Chci, abychom byli klidnější na míči. Ať už po zisku míče, nebo při kombinaci z hloubi pole,“ pověděl hanácký kouč, který pomyslel také na útočníka Mojmíra Chytila, jehož před sezonou poslal do Pardubic hostovat. „Hrát nemohl, ale Pardubicím by se obrovsky hodil. Pravidelně ho sledujeme, jsme s ním v kontaktu. Brankově se prosazuje, takže hostování splňuje to, co jsme očekávali. Vytíženost hráče v ligových zápasech a podpoření jeho sebevědomí. Myslím, že se právoplatně stal členem jejich základní jedenáctky,“ pravil Jílek.

Sigmě po víkendu náleží osmá pozice. Do konce podzimní části jí zbývají odehrát tři zápasy. „Tabulku samozřejmě sledujeme a chceme se umístit co nejvýše. Škoda remízy s Hradcem, jinak by to bylo top. Ale určitě se do posledních zápasů podzimu máme od čeho odpíchnout,“ hodnotil Antonín Růsek.

Jeho Sigma se na vysokou produktivitu pokusí navázat v sobotu. A bude ji obzvlášť potřebovat. Na Andrův stadion dorazí mistři ze Slavie. A Jílek a spol. gólovou továrnu znovu zavírat nechtějí.