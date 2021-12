Ukončí olomoučtí fotbalisté kamarádovi Mandousovi neprůstřelnost?

V lize neinkasoval v posledních pěti zápasech, přesně 498 minut, a pomohl usadit úřadující mistry na první místo. „Ještě jsem takovou sérii neměl. Důležité jsou ale výhry, když vyhrajeme 2:1, budu taky šťastný,“ řekl do klubové kamery.

Olomouc je pro devětadvacetiletého brankáře z obce Nekmíře u Plzně osudová. Až na Hané po příchodu ze Žiliny dostal v sedmadvaceti letech poprvé šanci chytat ligu.

Pak už to nabralo rychlý spád - reprezentace, Euro, letní přesun do Slavie, ve které nečekaně odsunul do pozice dvojky Ondřeje Koláře.

Mimochodem, i šňůru bez obdržené branky započal před měsícem právě v dohrávce proti Sigmě, již sešívaní udolali 1:0. „Měli jsme víc možností vstřelit gól a dohrát to v klidu, ale taková vítězství jsou cenná,“ považoval si.

„Na Olomouc vzpomínám jen v dobrém, protože jsem tam dostal možnost chytat ligu a odchytal jsem tam i své dva reprezentační zápasy,“ připomíná duely se Skotskem a nedávný s Kuvajtem.

Osmá Olomouc po pěti zápasech bez výhry v minulém týdnu zabrala. V Českých Budějovicích postoupila po penaltách do čtvrtfinále tuzemského poháru a pak v lize rozstřílela v Praze Pardubice 5:1.

„Po zvládnutém poháru sebrat v lize tři body je super věc,“ cenil si defenzivní univerzál Hanáků Lukáš Greššák. „Jsme rádi, že jsme konečně dali více gólů, protože doteď to byly takové suchoty. Doufám, že našim střelcům to uvolnilo sebevědomí,“ dodal pro sigmáckou televizi.

Olomouc po čase předvedla svou úžasnou produktivitu ze startu ročníku. „Trošku jsme se vrátili do módu z úvodu sezony, kde herně byly zápasy vyrovnané, ale byli jsme produktivní a branek jsme dávali hodně,“ kývl olomoucký trenér Václav Jílek. „Hlavní důvod byla naše aktivita a vyšší kvalita v útočné fázi. Do vápna soupeře jsme se dostávali ve větším počtu lidí.“

Mandous a spol. si budou muset dávat pozor především na útočníka Antonína Růska, jenž skóroval v posledních třech zápasech. „Jsem přesvědčen, že sebevědomí některých hráčů se zvýší a přenesou si ho i do dalšího těžkého utkání. Vítězství jsou hnacím motorem hráčů, dodává jim energii,“ kvituje Jílek.

I tak se očekává, že více práce než Mandous bude mít olomoucký gólman Matúš Macík, neboť slávisté se v lize rozehráli do dřívější pohody.

Olomouc vs. Slavia Online reportáž v sobotu od 18 hodin

„Na zápas se těšíme, je to taková třešinka. Slavia se zase dostala do top formy, sice se jí nepodařilo jedno utkání v Konferenční lize, ale v domácí soutěži předvádí opět nejlepší výkony,“ vyzdvihl Jílek. „Slavia je v utkání určitě superfavorit, ale pro nás jsou takové zápasy velkou výzvou a prověrkou mužstva. Je obrovská škoda, že nemůže být přítomno více diváků.“

Greššák odvážně doplňuje: „Víme, kde Slavie je, jaký hraje fotbal, nebude to však o ní, ale o nás.“

Utnou neprůstřelnost kamaráda v bráně mistra?