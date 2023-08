Z Hradce do Dánska. Gabriel cítí vděk: Přišel jsem jako druholigový hráč

Dvaadvacetiletý krajní obránce či záložník si vysněné, byť v tuto chvíli trochu nečekané zahraniční angažmá vysloužil po ročním působení v Hradci, kam přišel loni v létě s vizitkou nadějného borce z rezervy pražské Sparty.

„Za tohle musím Hradci poděkovat. Přišel jsem jako druholigový hráč, tady jsem se posunul dál, etabloval se v první lize a teď z toho je zahraniční angažmá,“ neskrýval vděčnost Gabriel, nově hráč dánského elitního klubu, se kterým podepsal pětiletou smlouvu. „Věřím, že mi to pomůže zase dál.“

Ve čtvrtek už zasáhl do kvalifikačního utkání o Konferenční ligy proti Legii Varšava. Při remíze 3:3 odehrál necelých dvacet minut.

Váš přestup se realizoval hodně rychle, během pár hodin bylo hotovo. Jak dlouho byla tato možnost ve hře?

Věděl jsem, že mě zahraniční klub už nějakou dobu oťukával. Snažil jsem se na to ale příliš nemyslet, soustředil jsem se na Hradec a na každý zápas. A teď to přišlo takhle rychle. Až je mi z toho na jedné straně trochu smutno.

Z čeho?

Že jsem se s kluky ani nestačil osobně rozloučit, jak to všechno proběhlo tak narychlo. I proto bych chtěl všem poděkovat. Nejen spoluhráčům, ale všem v klubu. Za ten rok, co jsem byl v Hradci, se tam stalo strašně moc věcí, máme nový stadion, oblíbil jsem si ho. A také po fotbalové stránce, kluci v Hradci jsou neskuteční, začalo mě to hodně bavit a posunul jsem se i já.

Odcházíte do Dánska, co od toho očekáváte?

Uvidíme, nikdo kdo někdy takhle přestupuje, nikdy neví, co nová štace přinese.

Posun to ale asi bude velký, už třeba proto, že Midtjylland hraje pravidelně evropské poháry a nejinak tomu bude i letos. Souhlasíte?

Určitě ano, i když pro mě teď bude nejdůležitější dostat se do nějakého koloběhu, aby se člověk mohl soustředit na fotbal. Jak to bylo narychlo, stejně tak se bude narychlo dávat dohromady bydlení a další věci.

A co evropský pohár, ve kterém bude Midtjylland hrát i v letošní sezoně?

Bude to Evropská konferenční liga, což oni asi neberou za tak velký úspěch, protože jsou zvyklí hrát i lepší soutěže. Pro mě to možná je dobrá příležitost chytit se. Věřím, že mi v tamní lize minuty budou naskakovat.

Obránce českého týmu Adam Gabriel během zápasu proti Izraeli

Co komunikace? O vás je známo, že nemáte problém se domluvit.

Nevím, jestli jsem na tom s cizími jazyky dobře, ale ukecaný jsem dost. Když k tomu, co umím, přidám gestikulaci, určitě se domluvím.

Pomohla vám k zahraničnímu angažmá účast na nedávnem Euru jedenadvacítek, kde jste hrál ve všech zápasech českého týmu?

Já si myslím, že Euro je vždycky nějaká vizitka hráče, který se na něj dostane a zahraje si na něm. Platí to i přesto, že nám nakonec týmový úspěch nevyšel. Pokud tam ale jste, v té chvíli vás všichni stále řadí do škatulky mladých hráčů. Přesto jenom z české ligy není lehké dostat se do zahraničí, musí vás řadit k nejlepším hráčům v ní. A zkusit zahraničí je snem každého fotbalisty.

Vy jste se s českou ligou a hlavně s Hradcem rozloučil stylově, dal jste Zlínu gól. Jak na to budete vzpomínat?

Bylo to asi nejhezčí rozloučení, jaké jsem si mohl přát. Stihl jsem gól, první v sezoně a ještě v nové aréně. A k tomu vítězný, mohl jsem si se všemi - spoluhráči i diváky - zakřičet. Snad se do Hradce jednou ještě dostanu, člověk nikdy neví.