Další zájemce o Simu? Objev ze Slavie by chtěl anglický Crystal Palace

Známý italský žurnalista Fabrizio Romano o spojení Sima-Palace informoval v souvislosti s tím, že aktuálně třináctý celek Premier League by v létě mohl převzít Frank Lampard, který je od lednového předčasného konce v Chelsea volný.

Crystal Palace aktuálně vede třiasedmdesátiletý Roy Hodgson, jemuž v létě vyprší kontrakt a je možné, že zkušený kouč rovnou uzavře kariéru, byť se tomuto tématu v poslední době na tiskových konferencích úspěšně vyhýbá.

Server France Football dokonce napsal, že údajná jednání mezi Slavií a Crystal Palace mohou být v pokročilé fázi.

O Simu zájem je, to je známá věc. Před týdnem Evening Standard uvedl, že senegalský útočník preferuje přestup do Premier League.

Mezi vážnými adepty na angažování podzimního objevu Slavie jsou West Ham či Arsenal, situaci monitoruje Manchester United... Britská média odhadují Simovu cenu na 25 milionů liber (zhruba 743 milionů korun).

„Máme dohodu, stanovenou cenu, za kterou by mohl jít. Bude to záviset i na jeho stavu a výkonech, snažíme se, aby to zvládnul do konce sezony. Kluci z West Hamu (Tomáš Souček, Vladimír Coufal) se na něj vyptávali, mají ho tam hodně vysoko na seznamu posil, hodně se jim líbí,“ prozradil po posledním ligovém utkání s Karvinou kouč Jindřich Trpišovský.



V remízovém (1:1) duelu nastoupil Sima v základní sestavě po dvou měsících, během nichž ho limitovalo zranění.

Pozornost upoutal zejména na podzim a během tažení Slavie v Evropské lize. Český mistr na své cestě vyřadil i díky Simovu gólu Leicester a poté uspěl také v osmifinále proti Glasgow Rangers. Červenobílí následně vypadli s Arsenalem.

Sima doposud nasázel jedenáct ligových branek, přidal čtyři asistence. V evropském poháru má bilanci čtyři plus jedna.



Ještě před rokem si v koronavirové pauze kopal jen na políčku za vesnickým stavením, ve kterém ho ubytovali šéfové druholigového Táborska. Za pár měsíců už táhl Slavii v lize i v pohárech, což je unikát.



Senegalský zázrak během podzimu vletěl do nejvyšší soutěže jako bezejmenný, o pár měsíců později se zařadil mezi nejžádanější fotbalisty Evropy. Takový tlak se na senegalské naději musel projevit, jak serveru Seznam Zprávy nedávno prozradil klubový šéf Jaroslav Tvrdík.

„Bude velmi těžké ho držet, protože už to má také trochu v hlavě. Registrujeme, že někteří zájemci už byli za jeho rodinou, že ho obtěžují agenti a je opravdu pod velkým tlakem,“ uvedl Tvrdík.