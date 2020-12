Sima, vrchol systému fotbalového Táborska. Jak se dá vydělat na cizincích?

Sima, Sima, Sima. V českém fotbale v posledních týdnech prakticky neslyšíte jiné jméno. Není to však pouze 19letý senegalský křídelník, který do velkého fotbalu zamířil přes jih Čech.

„Měli jsme v týmu desítky dalších testovaných cizinců, kteří neuspěli. Musela probíhat výrazná selekce,“ upozorňuje výkonný ředitel klubu Josef Holub.

Systém a tvorba prvního mužstva jsou v Táboře však už několik let zřejmé. „Jsou to fotbalisté, kteří okoření náš tým. Mají pro nás přidanou hodnotu. Hráči se mohou zviditelnit a jsou pak zajímaví nejen pro český trh,“ myslí si.

Cizinci z Táborska v první lize Abdallah Sima (Senegal)

Slavia 5 zápasů/4 góly Cheick Conde (Guinea)

Zlín 20/0 Martin N‘Gimbi (Francie)

Zlín, Třinec 0/0 Martins Toutou (Francie)

Teplice, Zlín 4/0 Matej Mršič (Chorvatsko)

Č. Budějovice 38/2 Adnan Džafič (Bosna a Herceg.)

Zlín, Ml. Boleslav 82/8 Ibrahim Traoré (Pobřeží slonoviny)

Zlín, Slavia 101/7 Vukadin Vukadinovič (Srbsko)

Jablonec, Slavia, Zlín, Sparta, Karviná 143/11 Miljan Vukadinovič (Srbsko)

Mladá Boleslav, Slavia 48/2

V druholigovém jihočeském celku se za rok 2020 protočilo málo vídaných 83 hráčů. „Je to filozofie klubu a jako trenér s tím musíte počítat. Například Conde je teď klíčový hráč ve Zlíně, a ne v Táborsku,“ přibližuje kouč Miloslav Brožek.

S testováním cizinců v klubu začali v roce 2012. „Tehdejší majitel Jiří Smrž s manažerem Tomášem Samcem se vydali cestou, kdy vodili hodně hráčů z Balkánu. Tým vedl trenér Roman Nádvorník, který s nimi rád pracoval,“ vysvětluje Holub.

A začala se tvořit síť agentů, kteří pravidelně klubu nabízejí dobré fotbalové zboží. „Velkou roli hrají doporučení. Denně dostáváme nabídky od agentů. Když nás nějaká zaujme, tak si zjišťujeme další informace,“ doplňuje ředitel. „Postupem času už víte, kdo vám doporučuje kvalitu, a kdo naopak jen neustále posílá nabídky. V tomhle systému jsme celkem úspěšní, takže jsme v zahraničí vidět,“ popisuje.

Postupem času se balkánský trend změnil. V prvoligových týmech se ocitli Džafič, bratři Vukadinovičové, Traoré či Mršič a nastala doba, kdy Táborsko testovalo zejména hráče z francouzsky mluvících zemí. Většinou šlo o ofenzivní fotbalisty. „Hráči z Afriky často umí sotva anglicky. V obraně je důležitá komunikace a organizace hry, což těmto cizincům dělá problémy. Navíc v ofenzivě disponují přednostmi, kterými převyšují české hráče,“ uvádí Holub.

Jihočeši často prodávají své hvězdy do Zlína, který má při skládání týmu podobnou strategii. „V dalším prodeji je velmi důležité, aby se fotbalista dostal do takového klubu, kde s ním budou dál pracovat a rozvíjet ho. Aby tam nebyl patnáctým hráčem a odehrál pár minut za sezonu. To není výhodné pro nás z hlediska renomé a pozdějších finančních zisků a ani pro hráče,“ prohlašuje výkonný ředitel.

Cheick Conde Matej Mršič Adnan Džafič Vuk. Vukadinovič

Ibrahim Traoré

Právě podíl z dalšího prodeje je významným bodem při jednání o přestupu. „Hlídáme si, abychom měli ve smlouvách zisky z dalších přestupů. Podíl se pohybuje mezi 10 až 25 procenty. To závisí na tom, jestli klub upřednostní aktuální finanční stránku, nebo podíl z dalšího přestupu,“ tvrdí.

Z tohoto pohledu mají v Táboře největší očekávání nad další budoucností Cheicka Condeho a hlavně nové hvězdy Abdallaha Simy. Ten do Slavie v létě zamířil po pouhých třech zápasech v přípravě, tržní cena se mohla pohybovat kolem dvou milionů korun. „Od začátku určitě nevypadal, že by měl být výjimečný. Ani se to nedalo určit. Měl výborný pohyb, ale většinou nějaký čas trvá, než si zvykne na místní prostředí,“ hovoří Brožek.

„V přípravě předvedl sólo proti Žižkovu, kdy prošel celé hřiště a dal gól. V tu chvíli Slavia řekla, že ho prostě chce pozvat na testy. Pak jsme proti jejímu béčku hráli přátelský duel a on zařídil dva góly. Tehdy se měl ukázat a on zářil. Slavia nám slíbila, že kdyby šel hostovat do druhé ligy, tak k nám,“ přidává.

Sima má výborné předpoklady. „Přední lékaři ho ve vojenské nemocnici vyšetřili a řekli, že je perfektně stavěný. Nemá žádné drobné nedokonalosti, nepřetěžuje jednotlivé části těla. Doktoři většinou sdělí, že je to dobré - ale... U něj žádné ale nebylo. S tím jsem se nesetkal. Potvrzuje to i fakt, že za rok tady nebyl zraněný. A každý hledá odolné hráče, ne ty ‚skleněné‘,“ chválí Brožek křídelníka.

Táborští však nechtějí být braní za klub pro cizince. „Nechceme, aby zapadli naši ryzí odchovanci. V A týmu máme brankáře Václava Cízlera a Adama Zadražila, obránce Marka Ichu, Matěje Brabce či Jaroslava Větrovského a záložníka Patrika Schramhausera. Dáváme jim velký prostor,“ zdůrazňuje Holub.