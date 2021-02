Jak jsem našel Simu. Agent o objevu ve Slavii, jeho ceně i své vizi pro Afričany

Je to deset let, co Sparta inkasovala sto milionů korun za Bonyho Wilfrieda. Oblíbený útočník z Pobřeží slonoviny se z béčka a skromného pokoje na strahovské ubytovně vypracoval ve hvězdu české ligy, pak nizozemské i anglické a přes Arnhem a Swansea to dotáhl až do Manchesteru City. Jeho cena vzrostla téměř na miliardu. Proto ho fotbalový agent Daniel Chrysostome, ač ho nezastupoval, rád dával za příklad.

„Nejsem přesvědčený, že kdyby šel obvyklou cestou do Francie, měl by stejnou šanci zažít takovou kariéru. Češi mu dali prostor, aby si zvykl, aby hrál pravidelně,“ říkal nedávno při besedě v Beninu.