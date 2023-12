Čtvrtý gól v řadě, pak trápení. Zachránil nás dáreček z nebes, uznal Jurečka

Do Provoda, který vletěl do pokutového území, zbytečným skluzem zajel Artunduaga a střídající Tijani, jenž nahradil ve druhém poločase právě Jurečku, nekompromisně proměnil. Slavia utkání základní skupiny Evropské ligy vyhrála 3:2.

„Zaplaťpánbůh za tři body. Byl by to jinak totálně prohospodařený zápas,“ pravil devětadvacetiletý útočník, který se po pomalejším vstupu do sezony v závěru podzimu rozjíždí.

Ve čtvrtek večer se trefil ve čtvrtém zápase v řadě. Předtím pálil i proti Českým Budějovicím a před reprezentační přestávkou skóroval v zápasech v Olomouci a doma s AS Řím.

Právě s italským gigantem se nyní Slavia na dálku přetahuje o první místo ve skupině. Po zápase v Tiraspolu mají červenobílí v tabulce před posledním kolem dvoubodový náskok.

„V posledním utkání navíc budeme mít proti Servette výhodu domácího prostředí. Teď je na nás, abychom to zvládli,“ pokračoval.

Na Šeriffu odehrál Jurečka sedmdesát minut, dolů šel ještě za stavu 1:2, takže měl čas přemýšlet, proč slávisté v utkání dlouho nemohli využít své příležitosti. „Možná, že nám chyběl větší hlad?“ přemítal.

„Nikdo by se nemohl divit, kdybychom vedli po první půli tři nula. Místo toho inkasujeme těsně před pauzou,“ kroutil hlavou, než z češtiny přešel do angličtiny, aby na otázku jednoho z místních novinářů reagoval: „Věděli jsme, že Šeriff potřebuje vyhrát, očekávali jsme tak těžký zápas.“

I proto možná překvapilo, v jaké kulise se na stadionu se čtrnáctitisícovou kapacitou hrálo. Nedorazilo ani dva tisíce fanoušků.

„A byla zima,“ procedil mezi zuby Jurečka. „Musím říct, že to připomínalo spíš přípravu než evropské utkání. I tak jsme se na to ale museli připravit a zvládnout to. Jsem rád, že jsme to nakonec opravdu zmákli.“