Přímý postup do Ligy mistrů na dosah. Slavia ho může mít už příští sezonu

Plzeň páté vítězství v základní části Konferenční ligy. Slavia čtvrté. Sparta k výhře a remíze přidala druhé vítězství.

V součtu to za čtvrteční večer dělá 1,5 bodu do národního koeficientu. Jelikož si Slavia zajistila účast v jarní části, připsala dalšího půl bodu za postup minimálně z druhé příčky. Pokud však skupinu vyhraje, což je pravděpodobné, připíše ještě dalších 0,5 bodu. A ztráta na Skotsko je momentálně 1,850 bodu.

Z toho lze vysledovat, že stačí jeden povedený večer a české kluby se opět posunou. Na desátou příčku se tak mohou dostat už za dva týdny, pokud budou opět stoprocentní a tři skotské kluby Celtic, Rangers a Aberdeen neuhrají ani bod.

Nyní se hraje o nasazení do pohárového ročníku 2025/2026.

Mimochodem, Slavia má pořád reálnou šanci, že přímý postup do Ligy mistrů vybojuje už pro příští sezonu.

Nahrávají jí změny podmínek v případech, kdy si vítězové Ligy mistrů a Evropské ligy zajistí účast v základní fázi Champions League z vlastní domácí soutěže.

Nově totiž pozici za obhájce převezme mistr s nejvyšším pětiletým klubovým koeficientem ze země mimo elitní desítku. Česko pro příští pohárový ročník obsadilo patnáctou příčku a Slavia je horkým kandidátem na postup do skupiny.

Vyšší koeficient z možných adeptů mají momentálně Šachtar a Dinamo Záhřeb, které však v domácích soutěžích ztrácejí.

Slavia by měla šanci i v případě, pokud by v české lize skončila druhá. Pak by do Ligy mistrů šel tým s nejvyšším koeficientem ze všech klubů v kvalifikaci, což však zahrnuje čtvrtý tým z Francie, třetí z Nizozemska a vicemistry z Portugalska, Belgie a Skotska. To už je konkurence mnohem větší.

Každopádně české kluby si letošními výsledky takřka jistě pro sezonu 2025/2026 zajistily pozici v elitní patnáctce. Ta znamená pět týmů v pohárech, z toho dva v kvalifikaci o Ligu mistrů, jeden o Evropskou ligu a dva o Konferenční ligu.

Na šestnáctý Izrael mají náskok 3,675 bodu, což ve skutečnosti dělá sedm výher a jednu remízu. Za výhru v základní fázi jsou dva body, za remízu jeden. Zisk se pak dělí počtem pohárových účastníků a výsledek se připisuje do tabulky koeficientů.

Česko je v žebříčku nejvýše od roku 2017 a prožívá druhou nejvydařenější sezonu od rozdělení federace. Maximem od rozdělení federace je osmá příčka z přelomu tisíciletí.

V aktuálním ročníku mu patří dokonce šesté místo, až za ním je například Francie, jejíž liga patří mezi pět nejlepších v Evropě. Plzeň připsala už 17,5 bodu, líp jsou na tom letos už jen Manchester City, Real Madrid, PSV Eindhoven a Bayern Mnichov.

Česku ještě před vstupem do skupinové fáze přitom patřila 18. příčka, díky parádním podzimním výsledkům se posunulo už o sedm míst.

Dvanácté Rakousko a třinácté Švýcarsko mají sice titěrnou ztrátu, ale nižší vyhlídky do jarní fáze. Česko tam bude mít minimálně Slavii s Plzní. Sparta má osud ve svých rukách, vyřadí ji jen porážka o dva a víc gólů v posledním zápase na Arisu Limassol.

Švýcaři budou mít v pohárech Young Boys Bern v Evropské lize a Servette Ženeva v Konferenční lize. Z Rakušanů bude hrát Salcburk play off Evropské ligy, zbývající zástupci Sturm Graz a Linec musí zvládnout poslední zápas.

Tabulka národních koeficientů