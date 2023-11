Postup i příjemné překvapení z Ženevy. Jen ta falešná píšťalka, vadilo Köstlovi

Z hlediště se ozývala opakovaně, mátla hráče i přítomné diváky, takže na začátku druhé půle hlasatel rusky i anglicky zdůraznil: „Prosím, zdržte se jejího používání!“

„Hráče jsme upozorňovali, ať všechny situace dohrávají až do konce, to pak ale zase hrozí nepříjemné kolize, možná zranění. Rozhodčí to přitom napoprvé ani nepostřehl. Mám pocit, že hvizd zazněl i před naším prvním gólem, což mohlo soupeři uškodit. sám nevím, musím se na góly ještě podívat,“ přemítal Köstl.

Vás to rušilo hodně?

Jsou horší věci na světě a určitě to není tak, že by kvůli tomu měli hráči přestat útočit nebo bránit. Ale příjemné to taky není.

Hřát vás může vydřené vítězství.

Těžký zápas, do kterého jsme velmi dobře vstoupili a dostávali jsme se do šancí. Jenže až na jednu jsme všechny neproměnili. Soupeř nás naopak po našem zbytečném faulu na půlce potrestal, což námi otřáslo. A zkraje druhé půle jsme inkasovali znovu.

Trvalo, než jste se vrátili zpátky do zápasu. Proč?

Za stavu jedna dva jsme se těžko propracovávali k šancím. A když už, naše koncovka dobrá nebyla. Naštěstí pak Zafeiris srovnal z přímáku. Snad po třech letech jsme z podobné pozice trefili bránu...

Co vás napadlo, když si penaltu v poslední minutě vzal střídající Tijani?

Určení byli kluci, kteří hráli v základu. Ale v tu chvíli bylo důležité, aby šel kopat někdo, kdo si věří. Z lavičky jsme do toho zasahovat nechtěli.

Jak jste nakonec komunikovali s trenérem Trpišovským, který koukal doma u televize?

Báli jsme se toho, ale spojení fungovalo bez problémů. O přestávce jsme spolu mluvili, poslal nám pár postřehů, v průběhu druhé půle s ním komunikovali i kluci přímo na lavičce. To už se zapojoval výrazněji, řešili jsme například střídání.

Poprvé od zápasu v Římě nastoupil Dumitrescu, jenž fauloval před prvním gólem a pak byl jako první střídání. Jak hodnotíte jeho výkon?

Střídali jsme ho primárně kvůli žluté kartě. Jinak hrál dozadu poměrně zodpovědně, tedy až na jednu situaci před inkasovaným gólem. Určitou kvalitu nabídl i dopředu, byť tam byl moment, kdy mohl třeba dřív odcentrovat. Ale na to, že delší dobu nehrál, si vedl slušně.

Máte jistotu postupu do jara Evropské ligy a před posledním kolem vedete tabulku o dva body. Překvapilo vás, že AS Řím ztratil?

Překvapilo. A bylo to příjemné překvapení. Ale pořád se bude hrát o první místo až do posledního kola. Víme, že doma potřebujeme zvítězit. Byl by to mimořádný úspěch.

Byli byste nasazení rovnou do osmifinále.

A poprvé bychom do jara postoupili z prvního místa. Osmifinále Evropské ligy je podle mě v českých reáliích pořád něco mimořádného, ale ještě ho v kapse pořád nemáme. Před nabitým Edenem to příště bude vyvrcholení evropské cesty, která vedla přes dvě předkola. Věřím, že se to podaří.