Trpišovský chystá změny. A nesmíme ztrácet míč v přechodové fázi, řekl

Ve Španělsku čeká lídra české ligy ve čtvrtek večer pořádná fuška. Sevilla sice z posledních osmi soutěžních zápasů vyhrála jen dva a možná hraje o budoucnost svého kouče Pabla Machína, podle Trpišovského však taková situace favorita nerozhodí.

„Je důležité podívat se, s kým hráli. Doma váleli s Barcelonou, vedli 2:1, pak pak dal Messi tři góly a nebýt jeho, tak tu Barcelona prohrála,“ míní Trpišovský.

„Sevilla je klasický španělský mužstvo vynikající v ofenzivě, rádo drží balon, je silné v kombinaci a jakmile nejste u hráčů blízko, rozjedou kolotoč přihrávek a běháte bez míče. Umějí náběhy za obranu, velice rychle kombinují a pracují výborně s prostorem: jejich hráči se moc nenaběhají, ale prakticky jsou neustále volní,“ popisuje trenér Slavie.

Co bude klíčem k tomu tady uspět?

Komplexní výkon a dvě důležité věci.

Jaké?

První věc - v Genku se podařilo, že všichni ze základu zahráli dobře, přiblížili se maximu. Když v takhle těžkém zápase dva, tři hráči nezahrajou, tak vás soupeř přehraje. Musí se potkat to, aby všichni naši hráči podali nebojácný a aktivní výkon. A druhá věc je nejdůležitější. Nesmíme ztratit míč v přechodové fázi. V momentě, kdy tady ztratíte balon ve středu pole, tak jsou breky smrtící.

V Genku jste slavili vítězství 4:1 a postup i díky vysokému napadání, máte v plánu něco podobného?

Určitě se budeme snažit. Sevilla ale hraje s dvěma útočníky nahoře, kteří hodně spolupracují. Většinou je to Ben Yedder se Silvou. Zatímco Genk tam měl jen Sammattu. Sevilla si umí pomoci balonem do útočníků a má výhodu v rozestavení, pořád má tři střední záložníky a dva forvardy nahoře, kteří se umí dobře utrhnout a sklepávají balony záložníkům pod sebe, na to si musíme dávat velký pozor.

Může vám práci ulehčit situace Sevilly? Místní hodně řeší poslední výsledky, Evropská liga je pro ni možná na druhé koleji.

Vidíme tady na zdi v tiskovém středisku ty fotky z jejich pěti triumfů, vidíme, jak je to pro ně důležité. Rozhodně na něco takového nemůžeme spoléhat, určitě budou nesmírně silní a budou chtít doma vyhrát.

V Genku jste hodně překvapil sestavou, chystáte vzhledem k nabitému programu znovu nějaké změny?

Je možné, že změny přijdou. Budou i kvůli programu, hned v neděli máme Baník, to je také moc důležité utkání. Sestava podobně jako v Genku bude vycházet z toho, kdo nám vyjde aktuálně jako nejlepší pro to, abychom tu uhráli co nejlepší výsledek. Zvolíme to tak, abychom se co nejvíc pokusili rozbít hru Sevilly.