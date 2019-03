Tvrdík: Osmifinále je přeplněním cílů, v Seville můžeme překvapit

„Myslím, že to byl zápas, který se bezesporu zapsal do slávistické historie,“ rozplýval se po představeních nových dresů Tvrdík. České mužstvo v Belgii nadchlo výkonem i vítězstvím 4:1, které jej poslalo do další fáze.

„Byl to fotbal, o kterém jsme snili, když Jindra Trpišovský přišel. Tehdy mnoho fanoušků či expertů bralo trochu ironicky jeho výrok o takzvaném totálním fotbale. Myslím, že toto spojení vysvětlil, a myslím, že jsme všichni pochopili, jak chce hrát. Přesně výkon v Genku byl odrazem toho, proč jsme trenéra Trpišovského a sportovního ředitele Jana Nezmara přiváděli,“ uvedl Tvrdík.

Toto spojení funguje ve Slavii od prosince 2017, během úvodního jara na lavičce Trpišovský dovedl tým k triumfu v domácím poháru, aktuálně útočí na mistrovský titul (vede ligu o tři body před Plzní), postoupil s ním do jarní fáze Evropské ligy.

A tam z prvního kola prošel do osmifinále, kde ve čtvrtek vyzve pětinásobného vítěze soutěže Sevillu.

„To, že jsme v osmifinále Evropské ligy, je pro nás přeplněním letošních sportovních cílů,“ konstatoval Tvrdík. „Trenér i hráči můžou letět do Sevilly s klidným srdcem.“

Slávistický šéf by nicméně pochopitelně nerad viděl, aby si fotbalisté duel do Andalusie letěli pouze užít, aby do konfrontace s velkým favoritem šli předem poražení.

„Nechceme vzdát žádný zápas, v každém máme naději, na druhou stranu cíl v mezinárodních pohárech byl splněn a myslím, že dvojzápas se Sevillou by v případě postupu byl naplněním dalšího snu celé generace slávistů,“ pravil Tvrdík.

Mimochodem, mezi nejlepší osmičkou v Evropské lize (respektive v jejím předchůdci Poháru UEFA) byla Slavia doposud dvakrát. Během sezony 1999/00 ji vyřadil anglický Leeds United, o tři ročníky dříve přešla přes AS Řím ještě o kolo dál, kde nestačila na Bordeaux.

Vyjde to letos potřetí?

„Můžeme překvapit a věřím, že se to může podařit,“ uzavřel Tvrdík. „Chci klukům popřát hodně štěstí.“