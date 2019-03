Malý futsalista z chudého předměstí. Benyegól je hrozbou pro Slavii

Když byl malý, s kamarádem Rijádem Mahrizem neustále kopal do balonu. Společně snili o tom, že jednou budou hrát fotbal profesionálně. A nakonec to oba rodáci ze Sarcelles, jednoho z nejdrsnějších předměstí Paříže, dokázali.

A jak známo, nevedou si vůbec zle.

„Neměl jsem jednoduché dětství, bydleli jsme ve složitých podmínkách. Viděl jsem kolem sebe spoustu talentovaných kluků, jenže mnoho z nich neuspělo. Někteří neměli štěstí, jiní zase takové odhodlání jako já,“ přemítal Ben Yedder před rokem a půl v rozhovoru pro UEFA.com.



Právě na podzim 2017 pořádně vešel do celosvětového povědomí. Hattrick v Lize mistrů proti Mariboru, pak ve skvostném střetnutí dvěma trefami pomohl dorovnat Seville tříbrankovou poločasovou ztrátu s Liverpoolem. A pobaveně pak na Twitteru popichoval AC Milán se vzpomínkou na slavnou finálovou porážku z léta 2005.

Tou dobou bylo Ben Yedderovi čtrnáct. Trénoval s Garges-les-Gonesse, doufal, že to dotáhne vysoko a obětoval tomu vše. Snad každou volnou minutu trávil fotbalem.

„Já hrál neustále. Rodiče se často zlobili, že chodím pozdě domů,“ vyprávěl s úsměvem Ben Yedder. Čutání na ulici mu dalo schopnost dobře se zorientovat na malém prostoru, vypiloval techniku, naučil se parádní kličky, zocelil se. Ač nikdy nepatřil mezi čahouny (narostl do 170 centimetrů), nikdy se nebál hrát se staršími, většími kluky. Naopak.



„Nastupovat proti starším byla ta správná výzva!“ vysvětlil. „Mezi moje nejsladší vzpomínky z dětství patří chvíle, kdy mě právě tihle velcí borci vybrali do týmu mezi prvními. Dělalo mi to obrovskou radost a zároveň jsem pak měl ještě větší touhu se víc a víc zlepšovat, aby se to opakovalo.“



Odhodlání mu nechybělo, nevzdal svůj sen, i když ještě ve dvaceti hrál mezi amatéry ve čtvrté lize. Než si ho všimlo Toulouse a udělalo z něj profíka, Ben Yedder si zamiloval futsal. Dokonce dvakrát nastoupil za Francii.

„Pomohlo mi to zlepšit techniku,“ pochvaluje si zápasy v hale s malým balonem. „A jsem také sebevědomější, klidnější v zakončení.“



Což brzo poznali v Toulouse, kde za šest let nasázel 71 branek a je nejlepším střelcem klubu v novodobé historii. Ve čtyřiadvaceti už nosil kapitánskou pásku, začaly se o něj zajímat větší kluby - mluvilo se o Barceloně, Marseille či Wolfsburgu. Nakonec ho v létě 2016 za skoro deset milionů eur koupila Sevilla.

A nemůže si ho vynachválit. Benyegól, jak se fotbalistovi s tuniskými kořeny přezdívá, prožívá nejvydařenější sezonu v kariéře. Za třiadvacet ligových zápasů překonal dosavadní nejlepší zápis ve Španělsku (12 branek), dalších deset přidal v pohárech.

Dohromady dvaadvacet zásahů ve čtyřiceti duelech varuje: slávisté, toho šikulu s ďábelským zrychlením bude ve čtvrtek večer těžké uhlídat.

„Slavia je v osmifinále zaslouženě,“ prohlásil s respektem Ben Yedder.

„Ale my uděláme všechno pro to, abychom se dostali co nejdál. Abychom celou soutěž vyhráli.“