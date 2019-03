Trpišovského asistent: Doufáme, že rozpoložení Sevilly dokážeme využít

„Stejně jsme to udělali i v Genku, vyšlo to. Tak jsme trénink večer nasadili i tady. Jsme trochu pověrčiví,“ usmíval se po příletu Zdeněk Houštecký, asistent trenéra Jindřicha Trpišovského. „Tak snad to zase vyjde.“

Opět jste vyrazili do místa zápasu už v úterý. Na co se v Seville před čtvrtečním utkáním chcete zaměřit?

Už tady nic moc nenacvičíme, nevíme, kdo se na nás může koukat. Všechno důležité už jsme si řekli u nás, spíš se tady už jen dostaneme do pohody. Už jsme si zvykli, je to takhle pro kluky lepší. Je tu tepleji než u nás, i proto je to takové pohodlnější.

Dorazili jste téměř kompletní. Kdo chybí?

Petr Ševčík, což je škoda. Do takového zápasu by se nám svým stylem a pojetím určitě hodil. Věříme, že do čtrnácti dnů už zase bude v plném tréninku.

Daří se vám a máte pohromadě skoro celý tým. Jak těžké je vybrat sestavu?

Je složité tu jedenáctku poskládat, ale pro nás je hlavně dobře, že máme na výběr. Tři dny po Seville hrajeme těžký zápas s Baníkem, jsme pořád ještě ve hře ve třech soutěžích, takže jsme rádi, že všichni kluci jsou ve formě. Snad to ještě není konec.

Je těžké udržet v nahuštěném programu hráče v pohodě?

Dobré je, že oni se umí psychicky zkoncentrovat sami. Konkurence v týmu je tak velká, že si nikdo nedovolí ulevit. Ani na tréninku. Pro nás trenéry je to složitější na výběr, ale jsme za to rádi.

Těšit vás může i to, že Sevilla je v krizi: z posledních deseti zápasů jen jednou vyhrála a naposledy zakopla s posledním týmem tabulky.

Koukali jsme na zápasy, které teď hráli, takže víme, jak na tom jsou. Proto doufáme, že zůstanou ve stejném rozpoložení - a my toho využijeme.