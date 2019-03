Hrát srdcem a na maximum. Slávisté odletěli k osmifinále do Sevilly

Stejně jako před dvěma týdny odletěli slávisté ze třetího terminálu pražského Letiště Václava Havla, tentokrát však „obyčejným“ strojem bez klubových polepů.



„Určitě se nám po posledních výsledcích jede do Sevilly líp,“ připomněl tři vítězství nad Genkem (4:1), Slováckem (4:0) a Bohemians (3:0) záložník Tomáš Souček.

Po zhruba dvou a čtvrt hodinovém letu dorazí on a ostatní svěřenci kouče Trpišovského na jih Španělska do Andalusie, nejlidnatějšího autonomního společenství v zemi. V jeho metropoli - v Seville - se Slavia proti favoritovi pokusí o překvapení.

Sevilla vyhrála Evropskou ligu, resp. Pohár UEFA pětkrát, mezi roky 2013 až 2016 dokonce třikrát za sebou. V aktuálním ročníku hravě ovládla skupinu, Laziu pak v minulém kole nedovolila vstřelit gól.

Nicméně není úplně v pohodě: jediná ligová výhra z posledních deseti zápasů a propad na šestou příčku dostaly pod tlak trenéra Pabla Machína, jak informoval deník Marca.

O víkendu tým dokonce podlehl poslední Huesce 1:2. „Viděl jsem v podstatě všechna jejich utkání až na to poslední a výsledky jsou zapříčiněné tím, že aktuálně neproměňují vyložené šance. Když prohrajete zápas, tak se na další o to víc soustředíte. Takže bych to nebral jako nějakou výhodu,“ uvedl den před odletem na tiskové konferenci slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Se Sevillou se Slavia utkala jen dvakrát - před dvanácti lety v základní skupině Ligy mistrů. Španělské mužstvo vyhrálo 3:0 a 4:2, oba zápasy mimochodem pamatuje kapitán Jesus Navas.

„Kdybych měl jmenovat nějaké hráče, tak určitě on, Ben Yedder, Sarabia, všem se líbí Banega. Ale dobří jsou všichni,“ uvědomuje si soupeřovu sílu trenér Slavie.

„Pokud budeme hrát srdcem, vydáme ze sebe maximum a splníme vše, co je v našich možnostech, věřím, že jsme schopni si odvézt takový výsledek, abychom se doma mohli do poslední minuty bít o další postup,“ dodal Trpišovský.

Jestli se to povede, ukáže úvodní osmifinálový zápas. Hraje ve čtvrtek 7. března od 18.55.