Nové dresy Slavie, třetí sada odkazuje k partnerství s klubem z Číny

Ve slávistickém muzeu v Edenu byla slavnostní atmosféra. Napřed se promítaly videoklipy značky, která spolupracuje třeba s francouzským mistrem světa Antoinem Griezmannem. Následoval promoklip přímo o spojení se Slavií a nakonec očekávané odhalení dresů s jinou značkou než doposud.

Brankářka Bára Votíková, záložník Ibrahim Traoré, obránce Jan Bořil a gólman Ondřej Kolář se v nových sadách ocitli v záři reflektorů a v centru pozornosti fotografů a televizních štábů.

„Velice nás těší, že se fotbalový klub s takto dlouhou historií rozhodl zvolit pro nové dresy a klubové vybavení naši značku. Přejeme týmu mnoho štěstí v lize i v evropských pohárech,“ prohlásil Jan Sochor, generální ředitel společnosti PUMA pro východní Evropu.

„Nové dresy jsou krásné a cítíme se v nich komfortně. Máme radost, že se na jednu stranu drží slávistické tradice, ale na druhou stranu jsou moderní a technologicky propracované,“ doplnil záložník Jaromír Zmrhal.

Pro domácí duely se Slavia drží historie, nečekejte žádný převrat: klasické červenobílé dresy, bílé trenky, modré štulpny. Novinkou je zlaté logo výrobce v červené části a název klubu na zátylku, fanoušci v Edenu obojí uvidí naživo během nedělního šlágru s Baníkem Ostrava.

Venkovní dresy budou celé černé, zajímavě vyřešili slávisté třetí sadu, která je zelenožlutá.

„Třetí, slavnostní sada dresů vychází z barev, které nosí náš partnerský klub Peking Guoan. Bude využíván při mimořádných příležitostech a odráží hloubku našeho partnerství s pekingským klubem,“ vysvětlil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík.

Příznivci Slavie budou mít možnost dresy zakoupit standardně ve fanshopu, který projde rekonstrukcí, a nově také v prodejnách sportovního řetězce SPORTISIMO, který je dalším z nových partnerů klubu.

„Podporuje to náš záměr být celorepublikovou značkou,“ s potěšením konstatoval Tvrdík a přidal vyhlídku do nového ročníku. „PUMA pro nás na příští sezonu vyvíjí speciální dres, z mého pohledu to může být jeden z nejzajímavějších za celou historii. Opravdu nádhera,“ dodal.