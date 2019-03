Souček: Nenecháme se zahanbit. Taky chceme Seville občas sebrat míč

„Všichni od toho hodně očekáváme a moc se těšíme,“ líčil na středeční tiskové konferenci v útrobách stadionu Ramóna Sáncheze Pizjuána. „Po velkém úspěchu v Genku jsme se všichni těšili na slavného soupeře, nalosovali nám Sevillu a jsme na ten souboj natěšení.“

Jenže je klidně možné, že se moc nepotkáte s balonem.

Já sice hodně běhám i bez něj, ale když se s míčem nepotkám, moc mi to nevyhovuje. Koukali jsme na pár videí, víme, co nás čeká a budeme připravení na to, že to bude něco jiného než v lize, kde třeba šedesát sedmdesát procent zápasu držíme míč. Ale nenecháme se zahanbit. Taky jim chceme balon občas sebrat. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby se nám povedlo něco podobného jako Ajaxu proti Realu. To bychom byli všichni v obrovské euforii.

K tomu potřebujete mimo jiné zastavit hlavní sevillskou hrozbu, útočníka Wissama Ben Yeddera.

Koukali jsme na něj, během středy jsme stihli dva rozbory u videa. Věnujeme tomu docela dost času a zaměřujeme se samozřejmě i na něj. Ale celá ofenziva je hodně kvalitní, to jsme z videa dobře poznali. Ben Yedder jim určitě pomůže, ale budeme se připravovat na všech šest sedm ofenzivních hráčů.

Vykoukali jste z videa nějakou slabinu?

Nechci nic prozrazovat. Ale jedno říct můžu: důležité je se neleknout a nebát se do zápasu vstoupit aktivně. Kdybychom čekali na gól, tak to tady nezvládneme.

Hraje vám do not, že Seville se nedaří? Z deseti posledních zápasů vyhrála jen jednou.

Někdy brzo jim to asi už vyjde, ale věříme, že ještě zůstanou v rozpoložení z poslední doby. Třeba si nebudou tolik věřit, proto je pro nás tak důležitý vstup do zápasu.

Můžete zopakovat výkon z Genku, kde téměř všechno dokonale klaplo?

Kdyby to tak vyšlo i teď, nikdo by se nezlobil. Tam se nám to fakt povedlo se vším všudy. Sevilla hraje trochu jiným stylem, ale kdyby se povedl takový výkon jako v Genku, bylo by to super.

Jak se těšíte na souboj s reprezentačním gólmanem Tomášem Vaclíkem?

Já ho viděl naposledy na srazu národního týmu, nepsali jsme si, ale v den zápasu asi ještě něco propukne. Samozřejmě jen přátelsky. Těším se na to, ale zajímavější je to asi pro něj, že hraje proti českému týmu.