Nejsme zvyklí být outsidery. A jak vidíte šance vy? ptal se Priske v Turecku místních

Žurnalista na Priskeho dotaz pohotově odvětil: „Favoritem je Galatasaray.“

„Taky si to myslím, ale začíná se od nuly,“ zdůraznil Priske.

Humornou scénkou končila tisková konference, na které v rozlehlém sále vedle Priskeho odpovídal i křídelník Veljko Birmančevič.

„Galatasaray je favorit i proto, že na podzim hrál Ligu mistrů. V kádru má hvězdy a klub má velký rozpočet,“ podotkl sparťanský kouč.

V Turecku s fotbalem není poprvé. Před třemi lety ve skupině Evropské ligy vedl Antverpy na Fenerbahce (2:2). „A taky jsem tady byl s reprezentací a s Bruggami,“ připomněl hráčskou kariéru.

Galatasaray - Sparta ve čtvrtek od 18:45 ONLINE

S Bruggami v tehdejším Poháru UEFA na Besiktasi prohrál 1:2, s dánským národním týmem v přípravě na podzim 2005 v Adaně vyhrál 1:0, o rok později v kvalifikaci o mistrovství světa remizoval 2:2.

„Rád na zápasy v Turecku vzpomínám, i když ne vždycky to dopadlo dobře. Vášeň pro fotbal je tady neskutečná. Člověk to cítí už cestou na stadion a při zápase se to násobí. Fotbal děláte i proto, abyste takové zápasy zažili,“ prohlásil Priske.

V letošní sezoně tady vyhrál jen Bayern. Myslíte si, že pro vás jako pro trenéra to je jeden z nejtěžších zápasů kariéry?

Dobrá otázka. O síle Galatasaray víme. Má vynikající hráče. Budeme za outsidery, na což z české ligy zvyklí nejsme. Oni v Champions League odehráli výborné zápasy, doma v lize taky hrají skvělé, mají formu. Ale opravdu se moc těšíme, zasloužili jsme si takový zápas hrát a teď to pro nás bude velký zážitek.

Birmančevič před duelem na Galatasaray „Moje statistiky mě těší, ale já hraju hlavně pro tým. Jestli dám gól, nebo na něj přihraju, je jedno. Hlavní je výsledek a vítězství. Odehrál jsem spoustu zápasů proti velkým týmům na velkých stadionech s bouřlivou atmosférou. S tím tady na Galatasaray nebude problém.“

Jak je důležité mít zrovna na Galatasaray zkušenosti z velkých zápasů?

V Evropě hrát potřebujete, protože tam je jiná kvalita. A to říkám se vším respektem k Plzni i ke Slavii. Naši hráči tam nabrali sebevědomí, třeba když odehráli dobrý zápas na Betisu. Tyhle utkání rozhodují detaily, soupeř má tak skvělé hráče, že jim nesmíte dát vůbec žádný prostor. Musíme se soustředit celých devadesát pět minut, jinak šanci mít nebudeme.

Máte přesně tato utkání rád?

Když hrajete venku a ještě proti takovému soupeři, jako je Galatasaray, který má obrovskou kvalitu i na lavičce, v zádech bouřlivé publikum, tak je to určitě velká věc. Musíme se dobře nachystat, žádná chyba nám neprojde. Musíme to zvládnout týmově, jen tak můžeme myslet na dobrý výsledek.

Nejvíc v kádru soupeře zvoní jména Mertens a Icardi. Připravovali jste se na ně speciálně?

Určitě jsou to top hráči, léta to dokazují. Ale nepřipravovali jsme se na ně nijak víc než obvykle. Naši analytici odvádějí perfektní práci, ať už sledují Karvinou nebo Galatasaray, příprava je vždycky podrobná.

Fanoušci Galatasaray jsou proslulí tím, že dokážou vytvořit bouřlivou atmosféru, které lze snadno podlehnout. Jde na to hráče připravit?

Vždycky je zásadní zachovat klid, soustředit se. Fotbal je o správném rozhodování v každém okamžiku, a na to potřebujete být klidný, i když je ve vás hodně adrenalinu. Když zrovna nebudeme mít balon, musíme zůstat kompaktní, to je základ. Čeká nás velká výzva, top hráči v evropském měřítku. Věřím, že kluci jsou dobře připravení.

Soupeře hraje pořád bez zimní přestávky, vy máte od poloviny prosince za sebou jediný soutěžní zápas. Může to hrát roli?

Je fakt, že jsme měli dlouhou přípravu a moc toho neodehráli. Jsme rádi, že před cestou do Turecka jsme mohli hrát v lize aspoň jednou. Čísla a data nám ukazují, že kluci jsou na tom dobře, ale zápas je úplně něco jiného. A zvlášť na Galatasaray. Když vidíte ten krásný a velký stadion... My se těšíme, kluci tím žijí.