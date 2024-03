Splněný dětský sen, žasl slávista Vlček. Obdivuje Girouda, dočká se dresu?

Když v úvodu jara vysedával na lavičce, mnozí fanoušci se divili: Proč zrovna Vlčák? Tři zápasy, pouze jedna minuta na place. Jenže na konci února odehrál celý zápas proti Pardubicím (3:0), kde strávil minulou sezonu, a je zpět v rauši.

V derby chytal Haraslínovy úprky, v Miláně dostal na povel Rafaela Leaa, jedno z nejtalentovanějších levých křídel světa. „Strašně těžké,“ přiznal obránce, jenž před dvěma týdny oslavil teprve 23. narozeniny. „Před čtvrtým gólem mě tam pěkně vykoupal.“

To teda!

Přitom jsem se na něj připravoval. Věděl jsem, že má kličku dovnitř i ven, navíc je extrémně rychlý. Možná mi ani nezbyly síly, nechci se na to vymlouvat. Mrzí mě to. Určitě se na zápas kouknu a budu se snažit - pokud dostanu šanci i v odvetě – ho ubránit líp.

Kdybyste mohl vrátit jeden moment zápasu, který by to byl?

Červená karta pro Dioufa. Do té doby jsme AC Milán trápili, předváděli to, co jsme chtěli. A vycházelo nám to. Nevěděli, jak na nás hrát. Červená byl zlomový moment. Pak přišly jejich góly ze standardek před odchodem do kabiny, což je v atmosféře na San Siru těžké ustát. Jsem ale rád, že jsme to zvládli i v deseti. Klidně nás to mohlo položit. Ukázali jsme charakter, nevzdali se, a i když Milán má obrovskou kvalitu, tak jsem se prali. Extrémně těžké utkání, stálo nás spoustu sil, ale právě takové zápasy chceme hrát. Porovnávat se s nejlepšími a zjistit, co ještě můžeme zlepšit.

Jak jste zápas vnímal vy osobně?

Splněný dětský sen. Vždycky jsem si přál hrát za Slavii důležité zápasy. Před pěti lety jsem s týmem sice jezdil na poháry, ale chodil jen na tribunu. Teď jsem na hřišti, užívám si to a jsem strašně vděčný.

Poslední zápasy jste odehrál jako pravý obránce ve čtveřici, vaše nová pozice?

Uvidíme. Dostal jsem důvěru na pozici pravého beka, protože Sparta i AC Milán měly silné křídelníky a trenér mi na ně věřil. Třeba jsme našli můj nový post. Ale i kdyby mě dal trenér v sestavě kamkoli, budu vděčný a pokusím se odvést maximum.

Kdy jste se vlastně dozvěděl, že nastoupíte na San Siru v základu?

V úterý, tedy dva dny před utkáním. Od té doby mě trenér připravoval na Leaa, abych věděl, jak ho bránit. Už na AS Řím to byl pro mě velký zápas, na San Siru bylo fanoušků ještě víc.

I téměř pět tisíc slávistů.

Neuvěřitelné. Jsou naším dvanáctým hráčem. Přiznávám, chce se mi z toho až brečet, když je tam pokaždé vidím. Všude s námi jezdí, podporují nás, i tady mezi 70 tisíci fanoušky Milána byli slyšet. Věřím, že doma nás poženou za výhrou.

Může být návodem na úspěch v odvetě i domácí zápas s AS Řím a výhra 2:0?

Určitě. S Římem jsme si dokázali, že proti takovým týmům se dá hrát. Navíc doma v Edenu. Odevzdáme maximum. Musíme si věřit, dát rychlý kontaktní gól, dostat do laufu naše fanoušky a pak doufám, že to zvládneme a postoupíme.

Francouzský útočník Olivier Giroud oslavuje trefu proti Slavii.

Mimochodem, máte v AC Milán nějakého oblíbence?

Girouda. Jelikož jsem primárně stoper, útočníky sleduju. A Giroud je legenda, na nejvyšší úrovni hraje stabilně, dává hodně gólů. Nastoupit vedle hráče s takovou kariérou je něco neskutečného.

Dres jste si s ním vyměnit nestihl?

Kdepak, když prohrajete, ani na to nemáte náladu. Počkám na domácí utkání, jak se vyvrbí, a pak si možná o dres řeknu. Ale uvidíme, zda mě někdo z kluků nepředběhne.