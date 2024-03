Dvě porážky, jedna remíza: Slavia veze naději, Plzeň nulu. Sparta dostala lekci

A do odvety osmifinále Evropské ligy, která ji čeká za týden na slavném stadionu Anfield, moc šancí nemá. I proto, že český mistr s vedoucím celkem Premier League chtěl hrát otevřenou partii. Nezalezl a nevyčkával. Snažil se využívat protiútoky a několikrát nechal vyniknout hostujícího gólmana Kellehera.

Své šance ale sparťané neproměnili a slavili jen po vlastní trefě obránce Bradleyho. „Byla to trochu srážka s realitou. Šlo o velký test v porovnání kvalit. A jak bylo vidno, i co se týče produktivity,“ připustil kapitán Ladislav Krejčí.

Liverpool proměnil skoro všechny příležitosti. Mac Allister už po šesti minutách dal penaltu, dva výstavní góly pak přidal Núňez, trefil se také Díaz a v závěru ještě Szoboszlai.

„Jsem hrdý, že se kluci snažili hrát jako obvykle. Nejjednodušší by bylo zaparkovat autobus před naší brankou a jen bránit. Mužstvo má můj respekt,“ doplnil kouč Brian Priske.

Opačný způsob hry musela předvést ve stejné soutěži Slavia v Miláně, protože už od šestadvacáté minuty byla bez vyloučeného Dioufa. Inkasovala sice čtyřikrát, ale sama skórovala dvakrát po pohledných střelách. Douděra v první půli srovnával na 1:1 famózní dělovkou po odraženém rohu, na 2:3 pak ve druhém poločase upravoval přesnou peckou Schranz.

„Mám radost, jak se s tím kluci dokázali vypořádat. Mrzí mě víc věcí, hlavně, že jsme se nemohli více ukázat v 11 lidech. Musím před naším týmem smeknout,“ chválil slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slávistický bek David Douděra oslavuje gól v utkání proti AC Milán.

AC Milán ale využilo standardní situace i volnějších prostor v oslabené slávistické obraně. Přesto je dvougólová ztráta do domácí odvety pro Slavii – vzhledem k okolnostem – velmi přijatelná. „Už jsme padli o dvě branky na AS Řím ve skupině, a taky jsme je poté doma porazili,“ burcoval po utkání jeden ze střelců Douděra.

„Když budeme hrát 11 na 11, můžeme na soupeře ještě více zatlačit. Věřím, že ještě nejsme ze hry venku. O postup do čtvrtfinále se ještě popereme,“ hlásil Trpišovský.

Ještě výhodnější pozici má Plzeň, která ve švýcarské Ženevě neinkasovala a přivezla bezbrankovou remízu 0:0. Do ofenzivy ale příliš neoslnila a vděčit může také gólmanovi Jedličkovi, který zneškodnil tři soupeřovy střely. Západočechům každopádně za týden stačí proti Servette jakékoli vítězství a postoupí do čtvrtfinále Konferenční ligy.

„Přesně takový zápas jsme očekávali, do odvety si vezeme dobrý výsledek. Tam to bude stejné, možná o jedné brance. Musím ocenit Ženevu, jaký vytvářela fyzický tlak, jak hrála agresivně, intenzivně, dynamicky. Pro naše kluky to nebylo vůbec lehké, soupeři na ně neustále doráželi, někdy až za hranou,“ uvedl plzeňský kouč Miroslav Koubek.