Nová Superliga přehledně: 64 mužstev, tři otevřené soutěže a přenosy zdarma

Další megalomanský pokus se tentokrát snaží odrazit původní kritiku „uzavřené ligy pro nejbohatší“.

Zachází však ještě dál.

Firma, kterou řídí bývalý šéf německé televize RTL Bernd Reichart, navíc slibuje z utkání elitních evropských celků streamované přenosy zdarma. Zápasy by se stejně jako stávající modely evropských pohárů konaly v týdnu.

Jak si celý formát ambiciózní společnost vlastně představuje a čím se tentokrát odlišuje?

Už při návštěvě jejích webových stránek na vás křičí nápis: „Ti nejlepší se nepřestávají zlepšovat. Nová Evropská Superliga chce být nejzajímavější fotbalovou soutěží na světě.“

Nejdůležitější zásady? Účast na základě sportovních zásluh, žádné předplacené ani permanentně jisté místo, a k tomu zachování národních soutěží v neměnné podobě.

Tři mužské ligy, dvě ženské

Čtyřiašedesát mužských celků se rozdělí do třech úrovní: v anglickém originále pojmenovaných jako Star, Gold a Blue (hvězdná, zlatá a modrá).

V nejvyšší by bylo šestnáct celků rozdělených do dvou skupin po osmi, to samé platí i pro střední ligu a zbývající nejširší kategorie počítá s dvaatřiceti mužstvy a čtyřmi skupinami.

Ve skupinách by se hrálo „ligovým“ systémem každý s každým a doma venku. Tím pádem by jednotlivé účastníky čekalo minimálně čtrnáct garantovaných evropských utkání za sezonu. Základní skupiny by se konaly od září do dubna.

Nejlepší dva z každé osmičky v nejvyšších dvou ligách pak postoupí do play off, v kategorii Blue se do vyřazovací fáze posune jen vítěz skupiny.

Fotbaslité Manchesteru City slaví vítězství v Lize mistrů.

Každá liga bude mít vlastního pavouka: čtvrtfinále a semifinále s odvetami a finále na neutrální půdě. Z každé kategorie tak vzejde jeden šampion.

Všechny ligy jsou propustné, s tím že vždy dva finalisté postoupí a dva nejhorší sestoupí.

Účast ve třetí úrovni bude určovat výsledek z národních soutěží, ze kterých se do Superligy půjde kvalifikovat.

Utkání by se konala ve stejných termínech jako stávající klubové soutěže UEFA a nijak by nenafoukla stávající schválený kalendář od příští sezony.

V případě ženských soutěží je princip stejný – ligy jsou ale jen dvě.

Kluby by si soutěž vedly samy

Podle tabulky, kterou společnost uveřejnila, by se kluby o formát staraly samy, na rozdíl od stávajících evropských pohárů, na které dohlíží UEFA.

Všechna utkání by se pak streamovala volně a – jak je zmíněno výše, jejich počet by se zvýšil z garantovaných osmi na čtrnáct.

Tabulka shrnující rozdíly mezi novým návrhem fotbalové Superligy a stávajícími klubovými soutěžemi UEFA.

V nové Superlize by zároveň soutěžilo o osm týmů méně, než kolik jich bude od příští sezony ve dvou hlavních pohárových soutěžích UEFA – Lize mistrů a Evropské lize. Obě měly až do letošní sezony 32 účastníků, od příštího ročníku se však spolu s novým formátem rozšíří každá o čtyři další týmy.