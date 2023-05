Galatasaray, Záhřeb, Kodaň či Slovan. S kým může Sparta bojovat o Ligu mistrů

Pokud se v italské lize ve zbývajících dvou kolech nestane nic mimořádného, do kvalifikace o Champions League čerstvý český šampion vstoupí ve 3. předkole 8. nebo 9. srpna.

Ta varianta bude platit v situaci, kdy si vítěz letošního ročníku zajistí účast v příští sezoně ze své domácí soutěže. První z finalistů Manchester City je mistrem Anglie, jeho soupeř Inter Milán potřebuje bod, aby v Sérii A zůstal mezi čtyřmi. Jasno může být už v sobotu večer.

Posun Sparty z původního 2. předkola výš tak může ohrozit jen kolaps Interu.

Jako účastník 3. předkola nejprestižnější klubové soutěže by Sparta zároveň měla jistotu, že nejhůř půjde do základní skupiny Konferenční ligy.

Pokud by totiž neuspěla v Lize mistrů, přesune se do play off Evropské ligy. A když prohraje i tam, pak následuje „propad“ do Konferenční ligy.

Možní soupeři Sparty při losu 3. předkola Ligy mistrů Dinamo Záhřeb

Galatasaray Istanbul

FC Kodaň

Ferencváros Budapešť

Karabach

Slovan Bratislava Poznámka: Galatasaray a Kodaň účast v kvalifikaci o Ligu mistrů ještě jistou nemají, ve své soutěži ještě musí udržet první příčku a získat titul

Sparta bude v obou předkolech Champions League nenasazená. Pohárové nezdary v předchozích letech srazily její koeficient na úroveň ligových mistrů z Kazachstánu, Izraele, Litvy, Finska, Estonka či Irska.

Los 3. předkola se uskuteční 24. července, čili ještě před úvodními duely 2. předkola.

Tři z případných sparťanských protivníků Slovan, Karabach a Ferencváros začínají kvalifikaci už v 1. předkole. Aby mohli narazit na Spartu, musí vyřadit dva protivníky. Dinamo Záhřeb, Kodaň a Galatasaray startují v druhém předkole.

Spartě tak bude nalosována dvojice soupeřů a narazit tak může i na outsidera, pokud favorita překvapí. Mezi nenasazenými v 1. prvním předkole je totiž například Čenstochová... Závěrečné play off se losuje ještě před zápasy 3. předkola.

Sparta bude hrát tzv. mistrovskou větev kvalifikace. Protivníci vzejdou ze zemí, jejichž ligové soutěže nepatří úplně k evropské elitě. Například jde o belgickou, řeckou, norskou, dánskou, švédskou, finskou, chorvatskou, tureckou či kyperskou ligu.

Nejvyšší koeficient při losu 3. předkola má Dinamo Záhřeb, šestinásobný účastník skupinové fáze Ligy mistrů od roku 2011. Loni například chorvatský tým porazil doma Chelsea a vedení anglického klubu poté odvolalo trenéra Thomase Tuchela.

Velmi silným protivníkem by byl také Galatasaray Istanbul, byť k titulu v Turecku ještě pár bodů potřebuje. Tři kola před koncem má pětibodový náskok na Fenerbahce, s kterým ještě hraje.

Galatasaray v minulé sezoně skončil až třináctý, ale loni v létě významně investoval do kádru. Přišli například někdejší španělský reprezentant Mata z Manchesteru United, argentinský střelec Icardi z Paris St. Germain, kosovský záložník Rashica z Norwiche, portugalský reprezentační záložník Sérgio Oliveira z AS Řím. Odsud v únoru za 15 milionů eur koupil také italského reprezentanta Zaniola.

FC Kodaň by byl pikantním soupeřem pro dánského kouče Briana Priskeho a jeho krajany v realizačním týmu. Dvě kola před koncem tamní ligy vede o bod před Nordjaellandem. Oba adepti hrají s Viborgem, který bojuje o Konferenční ligu a vedle toho mají papírově slabšího protivníka.

Kodaň má v kádru nejlepší dánské hráče i reprezentanty Švédska, Islandu či šikovné Afričany. V obraně hraje i slovenský reprezentant Vavro.

Karabach je v Česku dobře známý, v minulé sezoně bojoval o postup do Ligy mistrů s Plzní. V odvetě play off ve Štruncových sadech měl dobře nakročeno, ale potopila ho hrubka gólmana. Naopak jeho protějšek Staněk byl takřka neprůstřelný.

Karabach je už jistým šampionem Ázerbájdžánu stejně jako Ferencváros a Slovan Bratislava svých zemí.

Maďarský klub před dvěma lety z kvalifikace vykopl Slavii. V kádru má spoustu cizinců včetně bývalého sparťana Čiviče, Afričany, Brazilce, Argentince, Chilana i Francouze.

Slovan zaujal v letošní sezoně Evropské konferenční ligy. Vyhrál skupinu před Basilejí, s kterou však vypadl v osmifinále.