Od blamáže ke slávě. Góly last minute, faktor Krejčí. Jak Sparta došla ke zlatu

Od debaklu k triumfu.

Od ostudy ke slávě.

Od zmaru k radosti.

Od derby v Edenu sparťané vyhráli sedmnáct ligových zápasů z jedenadvaceti, ve čtyřech remizovali. Ta poslední remíza na Slovácku (0:0) jim kolo před koncem definitivně přihrála titul.

Smazali takřka nedostižné devítibodové manko na Plzeň a sedmibodové na Slavii, které nabrali po remíze v Olomouci v sedmnáctém kole.

Zlomem v sezoně bylo prohrané derby. Priske od základu překopal rozestavení a obsazení jednotlivých postů.

„Lámalo se to ke konci podzimu, kdy jsme po prohraném derby zvládli zápas v Plzni. Nastavil se nový herní styl, na kterém jsme pracovali, zvládl to realizační tým i hráči. Pak se nám všichni přizpůsobovali,“ podotkl kapitán Krejčí.

Peter Olayinka střílí čtvrtou branku Slavie.

Do české ligy přinesl netradiční formát se třemi stopery, dvěma středovými hráči, dvěma krajními záložníky či wingbacky, kteří se hodně věnují defenzivě, a třemi útočníky.

Změnu nejvíc odnesl mladý ofenzivní hráč Daněk, který od té doby nebyl v základní sestavě. Stabilní pozici získal Zelený na levém kraji a také Priske našel vhodný formát pro tři útočníky, aby Kuchta, Haraslín a Čvančara mohli hrát spolu.

Další důležitým momentem byl návrat Ladislava Krejčího mladšího. Až na dva říjnové duely s Hradcem a v Brně promarodil celý podzim. Na jaře chyběl jen proti Teplicím, kdy po náročném programu odpočíval, a kvůli trestu za žluté karty v Liberci.

Krejčí byl nejen osobností, lídrem, s nímž na hřišti se ostatní cítili líp. Ale zároveň i nečekaným střelcem. V sedmnácti zápasech dal z pozice stopera třináct branek, z toho osm z penalt. Ta v nastavení derby proti Slavii znamenala klíčové vítězství v závěru sezony. „Nejtěžší penalta v životě,“ řekl Krejčí.

Sparta měla průměrný podzim a výjimečné jaro. Co všechno si z její sezony vybavíte?

Nepovedený start. Vyřazení v 2. předkole Konferenční ligy s norským Stavangerem, prohra v úvodním kole s Libercem, červená karta a následně pětizápasový trest pro útočníka Kuchtu. Dánský trenér Brian Priske si představoval jistě úplně jiný začátek. „Nikdo z nás není šťastný z toho, jak jsme sezonu začali. Výsledky jsou neakceptovatelné. Dostaneme se z toho jen tvrdou prací,“ řekl. Vzápětí přišel o stopera Hancka, jedna z velkých opor přestoupila do Feyenoordu. Mimochodem, když Sparta naposledy získala titul (ročník 2013/2014), tak v evropských pohárech také neuhrála vůbec nic - po remíze a prohře vypadla s Häckenem.

Pět remíz. Když se zdálo, že po třech výhrách za sebou se přece jen Sparta zmátořila, nastalo další rozčarování. Pět zápasů, jen pět bodů, od pátého do desátého kola. Mrzely především ztráty v Teplicích či s Ostravou. Mizerný byl výkon doma se Zlínem (0:0). Sparta během té doby nabrala pětibodové manko na Slavii a osmibodové na Plzeň.

Hrůza v derby. Do říjnového utkání na Slavii šli sparťané sebevědomě, od úvodního dějství neprohráli jedenáct utkání a na rivala ztráceli jen tři body. Ale v Edenu to byl náraz do zdi. 0:4 do poločasu. Wiesnera s Daňkem střídal kouč už po třiceti minutách za stavu 0:3. „Musím se omluvit všem fanouškům. Veškerý jejich hněv a kritiku musíme přijmout,“ řekl Priske. „Ale naší cestě pořád věřím, jdeme správným směrem.“ Nejspíš byl jeden z mála, kdo věřil... Od té chvíle Sparta šlapala.

Návrat Krejčího. Až do října postrádala Sparta kapitána, kterého vyřadilo svalové zranění. Vrátil se však jen na duely s Hradcem a v Brně, blamáž v derby sledoval z lavičky. Na hřišti byl zpátky až v jarní části sezony. Priske mu našel pozici levého stopera ve tříčlenné obraně. Krejčí je symbolem sparťanského vzmachu.

Góly last minute. Během jara až do 27. kola sparťané vyhrávali přesvědčivě, v závěru sezony však měli v cestě nejtěžší protivníky. Výsledky zachraňovali často v posledních minutách. V derby získali bod díky vlastní brance ze třetí minuty nastavení, proti Plzni padl vítězný gól z penalty dokonce v sedmnácté nastavené minutě, v Liberci výsledek v nastavení otočili. V nadstavbě v dalším derby rozhodli proti Slavii rovněž v nastavení z penalty, o víkendu proti Bohemians pět minut před koncem. „Je tady silná skupina lidí, kteří k sobě mají velkou důvěru, podporují se v každé chvíli a nepřestávají bojovat. I když to vypadá špatně, tak se nevzdávají,“ zdůraznil Priske.

Body z venku. Sedmnáct zápasů, osmatřicet bodů, jedenáct výher a jen jedna porážka na Slavii. To je bilance venkovních zápasů. Slavii na hřištích soupeřů získala o dvanáct bodů méně. „Ani doma jsme tolik neztráceli, vyjma těch podzimních remíz. Základem byla defenziva. Přicházel jsem sem s tím, abychom vylepšili obranu, jinak se titul nezíská. Sparta ji měla v posledních letech vždy nejhorší z top třech klubů. Jsem rád, že se nám tohle podařilo zlepšit,“ podotkl kouč Priske.

Šťastné derby. Druhé kolo nadstavby, rozdíl mezi Spartou a Slavií dva body. Sparťané nechali soupeře hrát, vsadili na defenzívu, protože v předchozích vzájemných zápasech proti Slavii s otevřenou hrou neuspěli. Dvakrát vedli, slávisté dokázali vyrovnat. V nastavení z nevinné akce Mabil, donedávna kritizovaný australský náhradník, vybojoval penaltu. Chyboval do té doby naopak vzývaný stoper Ogbu. Sparta se rivalovi utrhla na pět bodů, což byl rozhodující krok k titulu.