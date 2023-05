Povedlo se něco mimořádného, silně to prožíváme, řekl kouč Priske

Slavil s fanoušky, s míčem v rukou je jako maják vedl za sebou.

„Viděl jsem, jak někteří brečí a jsou šťastní zároveň. Všichni v týmu tenhle moment silně prožívají. Ukázali neuvěřitelné nastavení a mentalitu. Strašně moc si to zaslouží, byli úžasní,“ říkal nadšeně dánský kouč.

Dlouho jste se slovu titul vyhýbali. Kdy jste začali věřit, že můžete vyhrát ligu?

Ohromně těžká otázka. Začali jsme věřit asi okolo Vánoc. Pak se něco zlomilo, nevím, který to byl přesně zápas, ale říkal jsem Tomášům Rosickému a Sivokovi, že odteď už nejsme ti, kteří dohánějí ostatní, ale oni dohánějí nás. My jsme viděli, že Slavia s Plzní ztrácejí a že se můžeme dostat do čela. Hráči najednou cítili, že jsou pod tlakem, že jsou ti, od kterých se něco očekává. Nicméně zlomové bylo určitě vyhrané domácí derby 3:2.

Nerad mluvíte o sobě, ale jak vy osobně vnímáte takový úspěch?

Nemám to rád, ano. Vidím hlavně týmový úspěch a úspěch dalších lidí v klubu. Ať už je to Sivi, Rosa - je to i jejich obrovská zásluha. Zároveň celého realizačního týmu, ať už české nebo zahraniční části. Jaké je to pro mě? Povedlo se něco mimořádného. Přišel jsem do nové země a klubu, kterému se dlouho nedařilo. Ve výsledku jsem rád, že jsem mohl být součástí toho všeho, té práce, co do toho vložila spousta lidí. Jmenovitě právě Rosa. Skvělý člověk a lídr, který je na svém místě.

Trenér Brian Priske přijímá gratulace od sparťanských fanoušků poté, co ukončil devítileté čekání klubu na mistrovský titul.

Klíčovou postavou jara byl kapitán Ladislav Krejčí. Jak vnímáte jeho přínos?

Zaprvé chci říct, že Láďa je ještě mladý kluk, zároveň skvělý člověk a fotbalista. Má v sobě pokoru. Chtěl bych ale zmínit ještě další. Davida Pavelku, Filipa Panáka nebo Ondru Čelůstku. Tím, jak je Láďa mladý, potřebuje pomoc od kabiny. A tihle tři mu pomohli ukázkově. Čelda neustále v posilovně, připravoval se, motivoval, podporoval ze střídačky. Právě to je to kouzlo, které tkví v celém týmu. Ne ve mně, v Krejdovi. Ten titul je výsledkem společného úsilí.

A jaké jsou teď vaše emoce?

Abych se přiznal, tak je docela rád ukazuji. Je to důležité nejen ve fotbale, ale i v životě. Vím, jak mě vidíte, většinou se snažím být klidný, ale to je proto, že jsem velmi hrdý na to, že můžu působit v tak skvělém prostředí. Nás teď čeká ještě dlouhá cesta domů, naplno si to užiju hlavně v autobuse. Ti, kteří mě znají, vědí a cítí, že věci prožívám velmi silně.

Ke konci sezony jste herně slábli. Co bude potřeba zlepšit směrem k následujícímu ročníku?

Nepochybujeme o tom, že příští sezona musí být ještě lepší. Máme velké cíle a ambice, nejen v Česku ale i v Evropě. Sami na sobě cítíme, že máme vysoké standardy. Víte ale, jak to je. Některým lidem, kteří o nás mluví a zmiňují, jakým způsobem hrajeme, záleží hlavně na tom, aby byl jejich názor slyšet. Je to však pouze subjektivní hodnocení.

Kapitán Sparty Ladislav Krejčí slaví s fanoušky zisk mistrovského titulu.

Jak to tedy vidíte vy?

Když se podíváte na statistiky, byli jsme nejlepší tým v posledních pětadvaceti zápasech. Nejvíce bodů, jeden z nejlepších útoků a také obran. Důležitá je samozřejmě mentalita, která nám hodně pomohla v posledních utkáních, v nichž nám to tolik nešlo. S Bohemkou jsme byli lepší, ale na hřišti to kluci nebyli schopní ukázat. O něco šlo, cítili tlak. Směrem k příští sezoně musíme být mnohem více konzistentní.

Venku jste získali o třináct bodů více než Slavia. Rozhodující fakt?

To je sice pravda, nicméně ani doma jsme tolik neztráceli, vyjma těch podzimních remíz. Od nového roku jsme ale hráli celkem konzistentně i doma, získali hodně bodů. Za celou sezonu nás porazili jen dvakrát. Základem byla defenziva. Přicházel jsem sem s tím, abychom vylepšili obranu, jinak se titul nezíská. Sparta ji měla v posledních letech vždy nejhorší z top třech klubů. Jsem rád, že se nám tohle podařilo zlepšit.