Byli jsme nejlepší, ať si každý říká co chce. Krejčí o euforii i vyčerpání

Jen co rozhodčí Marek Radina úterní zápas na Slovácku ukončil (0:0), na hřiště vběhly stovky fanoušků, mezi kterými se hráči ztráceli. Příznivci Krejčího objímali, líbali, málem ho radostí umačkali.

„Euforie je obrovská, neskutečná. Taky vyčerpání, fyzické i psychické,“ říkal čtyřiadvacetiletý Krejčí už v útrobách stadionu v Uherském Hradišti.

Za zdmi tiskového centra bylo slyšet, jak jeho spoluhráči bouří v kabině.

„Byl to těžký boj. I když to ke konci sezony herně drhlo, o titul jsme všichni hráli poprvé, tak jsme vyhrávali. Byli jsme nejlepší v celé sezoně, ať si každý říká co chce. Dřeli jsme, makali. Jsem hrdý na všechny.“

Kdybyste měl říct jednu vlastnost, která Spartu charakterizovala, jaká by to byla?

Oddanost, týmovost. Udělali jsme hodně práce na hřišti i mimo hřiště, která není tolik vidět. Je neuvěřitelné, co jsme vybudovali.

A moment, který sezonu zlomil?

Asi konec podzimu. Po prohraném derby jsme vyhráli v Plzni, začali hrát jiným stylem, na kterém jsme pracovali. Těch momentů bylo víc, jeden asi nedám.

Co pro vás osobně jako kapitána titul znamená?

Splněný životní sen. To jsem chtěl. Jsem kapitán mistrů ligy, skvělého mužstva.

Nosíte číslo 37, které je tak trochu už vaší značkou. Sparta získala sedmatřicátý titul v historii. Znamená to něco?

Byl to pro mě krásný motiv, za kterým jsme všichni šli. Já si to vzal za svý, měl jsem to pořád na očích. Ale radši už nic k tomu říkat nebudu, otevírám se zbytečně moc.

Vy jste takřka celý podzim promarodil, to měla Sparta problémy. Když jste se vrátil a byl zdravý, Sparta vyhrávala. Vnímáte, že jste byl pro zisk titulu stěžejním mužem?

Do všeho jsem dával totální maximum, jestli to pomohlo, tak jsem jedině rád. Jak jsem říkal, kluci to na konci podzimu nakopli beze mě. Nejen já, ale i starší hráči, kteří máme na starosti kabinu, jsme udělali hodně. Když jsme soupeře neválcovali a jeli na morál, ukázalo se, že když nestojíte při sobě, tak se v těžkých chvílích nemůžete jeden o druhého opřít. Na to jsem hrdej nejvíc.