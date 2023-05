POHLED: Sparto, uznání za odvahu. Rosický a Priske rozbořili nesmyslné mýty

Aby se k titulu číslo 37 prokutala, musela Sparta rozpoutat revoluci a doufat, že tentokrát to opravdu bude trefa. Během devíti neplodných let se narůstající tlak protínal s rozčarováním a apatií, což vytvářelo podivně kyselou atmosféru.

Ze zvyku a z úcty k historii a jménu se od Sparty čekaly výsledky. Ale zároveň už málokoho překvapovalo, když znovu narazila. Jedno bylo čím dál jasnější: že Sparta potřebuje změnit mnohem víc než jen cedulku se jménem na dveřích trenérské kanceláře.

Těch se vystřídalo od roku 2015 osm, pokud nepočítáme krátkodobé záskoky. Až devátá volba a devátá sezona přinesla efekt, na který se čekalo. Ale uspěl by Priske, kdyby se Sparta nechtěla proměnit zevnitř?

Už jen to, že dokázala jeho jmenování udržet v režimu top secret, značilo, že má touhu být jiná. Osekat vnější vlivy, obrnit se před tlakem, přísně vykolíkovat pravomoci uvnitř klubu, dopřát trenérovi čas a klid na práci.

Tenhle přerod byl pro Spartu zásadní: u něj muselo vše začít, až pak se mohlo pokročit dál. Že to trvalo tak dlouho, to je pro klub s největšími finančními možnostmi v Česku ostuda, ale zároveň cenné poučení do budoucna.

Uznání Spartě – a zejména sportovnímu řediteli Tomáši Rosickému – patří za odvahu zkusit to znovu se zahraničním trenérem. Po šíleném harakiri s Italem Stramaccionim totiž bylo jasné, co se začne připomínat, jakmile všechno hned nepůjde hladce. S Priskem Sparta kápla na toho pravého, protože se s veškerým očekáváním i kritikou dokázal hravě vypořádat.

Postupně přesvědčil, jak nesmyslné jsou donekonečna omílané mýty o tom, že zahraniční kouč nikdy nemůže pochopit „specifickou českou kabinu“.

Trenér Brian Priske se sparťanskými fanoušky poté, co ukončil devítileté čekání klubu na titul.

Za žádným jiným trenérem sparťané v posledních letech nešli tolik jako za ním. Když je v angličtině burcoval před rozhodujícími zápasy a hecování co chvíli stupňoval peprným slůvkem začínajícím na F, vůbec to nepůsobilo nepatřičně ani jako póza.

I když se na začátku sezony nedařilo, Priske nepanikařil. Choval se vstřícně, každý krok novinářům rozumně vysvětloval, jeho rozvážné odpovědi dávaly smysl – pak bylo jednodušší najít pochopení a nevynášet automaticky odsuzující soudy. Umíte si snad představit jiného trenéra, který by celkem v klidu ustál historický trapas a čtyři inkasované góly za poločas v podzimním derby?

Priske se ze zpackaného utkání dokázal nejen poučit, ale rovnou odrazit. Právě v přestávce derby překopal rozestavení a vymyslel systém, ve kterém se vedle sebe poskládali hladoví střelci Kuchta s Čvančarou. Když se mu pak vrátil uzdravený kapitán Krejčí, získal rozhodující trumf pro standardky, ze kterých vytvořil hlavní sparťanskou zbraň.

„Ale tohle není o mně,“ říkal v úterý opět úplně klidně. „Sparta na titul tak dlouho čekala a jsem rád, že ho tahle parta vybojovala.“

Spartě pomohl vnitřní klid, trenérova rozvaha, vydařené zimní nákupy a jistě taky štěstí. Snad nikdy neurvala tolik zápasů v nastaveném čase, lámala je penaltami (až na jednu výjimku správně odpískanými), povedenými střídáními, ale i díky chybám soupeřů. Co kdyby jí brankář Valeš z Bohemians nesmyslnou chybou v sobotu nedaroval penaltu a vyrovnání? Otočila by?

Možná zazní kritické hlasy o tom, že „lepším“ mistrem by byla Slavia, která nastřílela víc gólů a méně jich dostala. Jenže Sparta lépe přestála kritické chvíle, udělala velký pokrok, táhne sérii jedenadvaceti zápasů bez porážky. Že se na ni sem tam nedívalo hezky? To asi platí pro každý tým, který se ve finiši nabité sezony pere s únavou a absencemi.

Přes několik zjevných nedostatků je zpátky na trůnu zaslouženě. A zbývá jí splnit poslední, možná nejdůležitější úkol: nenechat se ukolébat. Aby příště nemusela čekat nekonečných devět let.