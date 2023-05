Klíčové osobnosti fotbalového mistra. Drzoun, frajírek nebo motorová myš

Sparta se vrátila na trůn po devíti letech. A tady jsou její hlavní hrdinové.

Ladislav Krejčí

Sparťanský kapitán Ladislav Krejčí oslavuje výhru nad Bohemians

Představte si, že by marodil ještě déle než do listopadu. Pro Spartu to byla brutální pomoc, když se mladý kapitán vrátil do procesu. A nemyslíme tím zdaleka jen jeho třináct gólů. To je samo o sobě fantastickým počinem na defenzivního hráče, který se postupně zatáhl až na stopera.

Krejčí sice působí jako frajírek, jenž bez ustání spílá sudím, ale jakmile ubere na zbytečné agresivitě, pro tým má nesmírný užitek. Svým sebevědomím a nasazením. Sparta je na něm přímo závislá.