Hanba, Slovensku jsme pro smích. Gólman Slovanu tým tvrdě kritizoval

Slovan Bratislava je slovenský šampion, hegemon poslední sezony. Titul získal už šest kol před koncem, do té doby neprohrál, v 26 kolech ztratil jen osm bodů za čtyři remízy.

V pohárové Evropě však narazil. Tvrdě, překvapivě, ostudně.

„Nedá se to omluvit. Zase jsme k smíchu celému Slovensku. Celý rok se nám budou smát. A zaslouženě,“ citoval brankáře Dominika Greifa deník SME.

Vyjádření jediného Slováka ze základní sestavy stihl deník převzít, než ho klub ze svého facebookového profilu smazal...

„Co k tomu říct... Nerad bych řekl něco, co by mě pak mrzelo. Kdybych prohlásil, co si myslím, bylo by hodně zle,“ zuřil Greif.

Slovan v posledních letech angažoval spoustu cizinců, už v minulé sezoně byl gólman jeden z mála Slováků, který pravidelně nastupoval. V úvodu sezony to byl Michal Šula, kterého od 3. předkola Evropské ligy nahradil právě dvaadvacetiletý Greif.

S cizineckou legií a trenér Martinem Ševelou sice Slovan ovládl domácí soutěž, ale v Evropě neprorazil. Skončil právě už v úvodu sezony ve třetí fázi kvalifikace, kdy nestačil na Austrii Vídeň.

Naději a síly soustředil do letošních předkol, vyřazení od černohorského týmu je pro největší slovenský klub těžká rána.

Sutjeska Nikšič dosud v evropských pohárech nikdy nikoho nevyřadila. Druhé největší město Černé Hory bylo za hranicemi známé značkou piva Nikšičko. Ve středu večer reklamu šedesátitisícovému městu udělali fotbalisté.

Slovan v obou zápasech vedl 1:0, soupeř pokaždé vyrovnal v nastaveném čase. V úvodním utkání v Bratislavě báječnou střelou z 25 metrů, v odvetě po závaru z rohu, kdy se do pokutového území vydal i domácí brankář Giljen.

Ten se pak stal hrdinou penaltového rozstřelu, když zlikvidoval pokusy Dražiče, kapitána Božikova i Šporara. Slovinský útočník dal v minulé sezoně 19 ligových branek a byl jedním ze strůjců mistrovské jízdy.

Slovinský útočník Andraž Šporar (vpravo) ze Slovanu Bratislava přijímá gratulace od spoluhráčů v průběhu kvalifikace o Ligu mistrů proti Sutjesce Nikšič .

„Pokaždé to samé. Můžete do nich hučet, aby se to nestalo... Nerozumím,“ zlobil se Greif na spoluhráče kvůli gólům v posledních vteřinách základní hrací doby. „S tím, co jsme předvedli, jsme si postoupit nezasloužili. Co bychom tam dělali?“

Slovan přece jen dostane šanci na nápravu, začne ji v 2. předkole Evropské ligy v části soutěže pro týmy vyřazené z Champions League. Prvním soupeřem je kosovské Feronikeli.

„Nedokážu si představit, s jakou motivací do toho půjdeme. Celou dobu se chystáme na kvalifikaci o Ligu mistrů a pak to takhle dopadne. Je to opravdu výsměch,“ říkal Greif.

Čtenáři serveru profutbal.sk v anketě hlasují pro odvolání trenéra Ševely, bývalého kouče Trenčína, o němž se před časem spekulovalo jako o kandidátovi pro Spartu.

„Velké zklamání,“ řekl Ševela na tiskovce po zápase v Černé Hoře. „Můžeme si za to sami. Postup nás stála ztráta koncentrace v posledních chvílích zápasu.“