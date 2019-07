Slovenské kluby se v pohárech souží. Nejsme top fotbalovou zemí, říká kouč

Slovenské kluby se v předkolech evropských pohárů trápí.

Ružomberok už vypadl v prvním předkole Evropské ligy s Levski Sofie s celkovým skóre 0:4 a má po pohárech.

Slovan Bratislava udělal ostudu v kvalifikaci o Ligu mistrů, když po dvou remízách nezvládl proti černohorské Sutjesce Nikšič penaltový rozstřel. A vedení klubu vyhodilo trenéra Ševelu.

A náprava největšího slovenského klubu v Evropské lize? Upachtěná výhra 2:1 na kosovským Feronikeli, proti kterému odmítli nastoupit srbští hráči Dražič s Čavričem a na lavičce chyběl jejich krajan a trenér Radenkovič.

Ve čtvrtečních duelech slovenské kluby zaznamenaly dvě porážky: Trnava 0:2 v Plovdivu a Dunajská Streda 1:2 doma s Atromitosem Atény.

To nejsou příliš dobré vyhlídky do odvet.

„Atromitos má kvalitní hráče. Je to řecký klub, my slovenský a Slovensko přece jen není top fotbalovou zemí,“ pronesl na pozápasové tiskovce Hyballa, německý kouč Dunajské Stredy.

„I my jsme se prosazovali, měli jsme snad dvanáct rohů, ale sedm nebo osm z nich jsme kopli na nic. Měl jsem snad zahrávat já?“ citoval ho sever sport.sk.

Na zápas do Dunajské Stredy přišlo deset tisíc diváků, což je na slovenské poměry vynikající návštěva, ale prostořeký kouč si stěžoval i na ně.

„A co se týká fanoušků, ani od nich to nebyl žádný ohňostroj, potřebovali jsme větší podporu. Nakonec jsem byl rád, že rozhodčí zápas ukončil a bylo to jen jedna dva.“

Přesto svému týmu pořád věří.

Dunajská Streda je slovenským vicemistrem, v bráně má českého gólmana Martina Jedličku, v prvním kole si poradila s Cracovií Krakov, když po domácí remíze 1:1 v odvetě v Polsku vyhrála 2:1. A to dodává Hyballovi optimismus.

„Už před zápasem v Krakově jsem viděl, že nám nikdo nevěří. Všichni si mysleli, že jsem šílený trenér. A jak to dopadlo,“ utěšuje se před odvetou v Aténách. „Pořád věřím, že postoupíme, jen musíme zlepšit zakončení. Musíme se o to poprat, ať už za nás, za klub, za fanoušky. Mužstvu věřím.“

Jeho tým příští týden v Řecku musí dát dva góly, aby měl naději na zvrat. Minimálně dvakrát musí skórovat i Trnava, která bude doma proti Plovdivu dohánět manko 0:2. Obě branky inkasovala z pokutových kopů, což se nelíbilo portugalskému trenérovi slovenského celku.

„Nejsem rozhodčí, nechci to komentovat a respektuju ta rozhodnutí. Myslím si, že prohrát nula dva jsme si nezasloužili, aspoň jednou jsme měli skórovat,“ řekl Ricardo Chéu.