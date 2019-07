Proti týmu z Kosova nenastoupíme. Srbové ze Slovanu vyhověli vládě

„ŠK Slovan respektuje rozhodnutí hráčů i trenéra, z toho důvodu nezasáhnou do obou zápasů proti KF Feronikeli,“ uvádí klub na webových stránkách. „Vedením týmu bude pověřený trenér juniorky Ján Kozák mladší.“

I to je paradox sám o sobě, vždyť Slovan, který po ostudném vypadnutí z druhého předkola Ligy mistrů s neznámou Sutjeskou Nikšič vyhodil kouče Ševelu, povede v rané fázi ročníku už čtvrtý trenér.

A to kvůli tomu, že srbská trojice respektuje neobvyklý požadavek své vlády. Kosovo má dlouhodobě napjaté, vyhrocené vztahy se Srbskem, které neuznává jeho samostatnost. Což je mimochodem i postoj Slovenska.

Provizorní kouč Radenkovič doposud stál na lavičce při jediném ligovém utkání: když slovenský mistr v úvodním ligovém kole zvítězilo na hřišti FK Pohronie 3:1.

Na výhře měli veliký podíl oba ofenzivní záložníci Dražič a Čavrič, kteří zasáhli do všech dosavadních duelů Slovanu. Druhý jmenovaný si připsal gól a asistenci, jeho o dva roky mladší, třiadvacetiletý, spoluhráč jednu gólovou přihrávku.

„Jsou to důležití členové týmu. Mrzí nás, že politika takto zasahuje do sportu, ale musíme to respektovat. Budeme bojovat i za ně,“ citoval slovenský šport.sk obránce Myentyho Abenu.

Slovan Bratislava se navíc obrátil s důležitou výzvou na vlastní fanoušky. Prosí je, aby se vyvarovali projevů souvisejících s politickou situací soupeře.

„Zástupci UEFA nás důrazně upozornili, že případné politické projevy budou tvrdě a nekompromisně trestat v neprospěch našeho klubu a příznivců,“ uvádí Slovan. „V praxi to znamená, že pokud by taková situace navzdory naší výzvě nastala, mohl by klub dostat nejen vysokou pokutu, ale i mnohem bolestivější trest v podobě uzavření stadionu na další evropský zápas.“