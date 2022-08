Fotbalový svátek, těší se Slovácko na Fenerbahce: Musíme se na ně nalepit

„Chceme se lidem odvděčit, že nám přijdou fandit,“ pronesl záložník Milan Petržela. „Mohl by to být velký zápas jak pro nás hráče, tak pro fanoušky. Dáme do něj maximum a doufáme, že dopadne dobře.“

Na to, že Slovácko vyřadí tureckého giganta, by si přitom vsadil málokdo. Už před dvojzápasem bylo Fenerbahce jasným favoritem a po domácím vítězství 3:0 na jeho postup některé sázkové kanceláře ani nevypsaly kurzy.

Slovácko - Fenerbahce ONLINE ve čtvrtek od 19:00

„Pokud nezhasne naděje úplně, měli bychom dřít do úmoru a snažit se zápas zvrátit,“ shrnul trenér Slovácka Martin Svědík. „Tak to mám nastavené a tak to budu hráčům vkládat do hlavy. Budeme muset ostře nastoupit a na nic nečekat. Pohárové utkání je samo o sobě motivací a každé vítězství se počítá do koeficientu.“

Fanoušci Slovácka zažívají zlaté fotbalové časy. Loni si klub poprvé v historii zahrál evropské poháry, letos na jaře ovládl finále domácího MOL Cupu proti Spartě. Ale s týmem kalibru Fenerbahce se potkal až letos.

Žlutí kanárci, jak se klubu z asijské části Istanbulu přezdívá, vyhráli tureckou ligu devatenáctkrát a na Facebooku je sleduje 26 milionů příznivců. Největším úspěchem Slovácka je letošní triumf v Českém poháru a na zmíněné sociální síti má 25 tisíc fanoušků.

„Evropské poháry jsou sen, který jsme si splnili,“ prohodil Svědík. „Fenerbahce je atraktivní soupeř, ale pro mě je důležitý každý ligový zápas.“

Zatímco pro Slovácko by byl případný postup počin, na který by se nikdy nezapomnělo, Fenerbahce ho bere jako hotovou věc. Zvláště po úvodním zápase. Ve středu se jeho výprava ubytovala v brněnském hotelu Courtyard by Marriott, kde uspořádala tiskovou konferenci pro turecké novináře. Do Uherského Hradiště hosté přijedou jen na otočku v den střetnutí.

„Jsou to Turci a mají k podceňování soupeře sklony. Už jen proto, že s námi jednou hráli a dokážou si to vyhodnotit. Nechci říct, že to berou na lehkou váhu, ale počítají s tím, že postoupí,“ tuší Petržela.

Brankář Slovácka Filip Nguyen se marně natahuje po střele Lincolna z Fenerbahce v úvodním utkání 3. předkola Evropské ligy v Istanbulu.

Ve Fenerbahce se více než dnešní odveta na Slovácku řeší nepovedený vstup do turecké ligy. Bod v domácím derby s nováčkem Ümraniyesporem zachránil německý útočník Berisha v nastaveném čase a prezident klubu Ali Koça v reakci na nečekanou remízu 3:3 vydal na klubových stránkách obšírné prohlášení. Portugalský trenér Jorge Jesus přitom postavil až na tři posty stejnou sestavu jako před týdnem proti Slovácku.

„Zápas nám neměl co ukázat. I české týmy mají po pohárech v lize problémy. Dostali tři góly ze standardek, ale také soupeř má nějakou kvalitu. My se musíme soustředit sami na sebe,“ neřeší Svědík, v jakém složení Fenerbahce nastoupí a které z opor bude šetřit. „Osa týmu zůstane stejná.“

Z vlastního mužstva cítí před odvetou odhodlání, které umocnilo nedělní ligové vítězství nad Hradcem Králové.

„Kluci se chtějí porvat o výsledek. Důležitý bude začátek utkání,“ vnímá Svědík. U Bosporu jeho výběr start nezvládl. Inkasoval už v 17. minutě, druhý gól dostal do šatny a po následném vyloučení stopera Hofmanna bylo hotovo.

„Musíme být odvážnější v ofenzivě a zodpovědnější v obraně,“ nastínil Svědík.

Před týdnem Slovácko nedotáhlo do konce několik nadějných kontrů, naopak soupeři nechávalo spoustu místa k zakončení.

„Nesmíme jim dát prostor, ale nalepit se na ně,“ řekl Petržela.

Brankář Filip Nguyen ze Slovácka zasahuje v utkání 3. předkola Evropské ligy proti Fenerbahce Istanbul.

Přestože má z veleúspěšné plzeňské éry proložené zápasy Ligy mistrů bohaté pohárové zkušenosti, vnímá výjimečnost čtvrtečního večera pro celý slovácký region.

„Někteří hráči takové utkání zažijí třeba jenom jednou za kariéru. Je to zápas, na který se každý těší a chce si ho užít se vším všudy,“ poznamenal.

Vítězství by pak bylo vítaným bonusem a vzpruhou: „Každý by to ocenil. Kdyby se povedlo Fenerbahce porazit, fanouškům by to dodalo chuť a zase by je to táhlo na stadion. To bude náš cíl.“