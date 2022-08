Petržela před odvetou s Fenerbahce: Postup je daleko, chceme pomoct koeficientu

„Někteří hráči takový zápas zažijí třeba jenom jednou za kariéru. Každý se na něj těší a chce si ho užít se vším všudy. A kdyby se povedlo Fenerbahce porazit, našim fanouškům by to dodalo chuť a zase by je to táhlo na stadion. To je náš cíl,“ říká Petržela před čtvrteční odvetou 3. předkola Evropské ligy.

Slovácko - Fenerbahce Čtvrtek 19.00 online

Za stavu 0:3 je šance na postup malá, že?

Není velká, ale je to fotbal a jak se říká, je to kulaté. První zápas nám ukázal, že Turci dokáží každou chybu soupeře hned potrestat a dát gól z každé šance, do nichž se dostávají svými schopnostmi. Nesmíme jim dát prostor, snažit se být na ně co nejvíce nalepení.

Když ne postup, tak aspoň pomoct českému koeficientu?

Tak nějak to máme v hlavách. Nechci říct, že se vzdáváme, ale postup je strašně daleko. Byli bychom spokojení, kdyby bychom byli vyrovnaným soupeřem a podařilo se uhrát dobrý výsledek. Každý by to ocenil.

Bude klíčové dát co nejdříve gól?

Bylo by to nejlepší, ale těžko se do jejich obrany dostává. U nich jsme pomalu nevystřelili na bránu.

Může mít nějaký vliv, že Fenerbahce odehrálo ligový zápas až v pondělí pozdě večer a nastoupilo ve víceméně ve stejné sestavě jako proti vám?

Myslím, že sestavu prostřídají, ale mají široký kádr a nebude jim to vadit.

Do Hradiště přijedou až na zápas, nebudou tady ani trénovat. Vnímáte, že vás podceňují?

Jsou to Turci a mají k podceňování soupeře sklony. Už jen proto, že s námi jednou hráli a dokáží si to vyhodnotit. Nechci říct, že berou odvetu na lehkou váhu, ale počítají s tím, že postoupí.

Nedělní zápas proti Hradci jste začal na lavičce. Odpočinul jste si?

Mám raději, když nastupuji od začátku. Ale bylo to po dohodě s trenérem. Kluci, kteří šli místo nás, hráli výborně. Od trenéra to byl dobrý tah. První výhra v lize byla důležitá. Nechceme, aby nám ujel vlak. Není jednoduché hrát na dvou frontách, ale domácí zápas jsme zvládli dobře a nálada je lepší.