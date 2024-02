Slavia pro jarní poháry nevzala Staňka, ostatní posily se na soupisku vešly

Pro nové hráče potřebovala Slavia na soupisce uvolnit místo. A víc než tři změny v polovině jednoho pohárového ročníku udělat nesmí.

Logicky škrtla obránce Andrese Dumitrescua a záložníka Jakuba Hromadu, kteří odešli na hostování do Sepsi resp. Rapidu Bukurešť. Jako třetí to odnesl Bolu Ogungbayi.

Jelikož v lednu dorazily čtyři posily, bylo jasné, že jedna z nich v březnovém osmifinále Evropské ligy bojovat nebude. Rozhodování trenérovi Jindřichu Trpišovském ulehčilo Staňkovo zranění v přípravném utkání s Pekingem Kuo-an na soustředění v Portugalsku. S natrženým lýtkovým svalem může marodit až šest týdnů.

„I tak to jednoduché nebylo, ale zdravotní stav nám to nakonec hodně usnadnil,“ přiznal kouč Trpišovský. „Navíc díky Aleši Mandousovi jsme se do osmifinále dostali, takže stejně by s největší pravděpodobností zahajoval vyřazovací fázi on.“

Vedle Mandouse tak pro jarní fázi Evropské ligy jsou k dispozici zkušený Ondřej Kolář, který letošní ročník začínal jako jednička, a dvaadvacetiletý Jan Sirotnik. Ten naopak za áčko Slavie ještě soutěžní duel nechytal.

Na soupisce pro evropské poháry může být pětadvacet hráčů, z nichž aspoň čtyři musí být odchovanci starší jedenadvaceti let. Jelikož parametry takového hráče splňuje jen stoper Tomáš Vlček, musí Slavia počet hráčů na soupisce snížit o tři na dvaadvacet včetně dvou brankářů.

Podobně jako v minulých sezonách tak bude využívat i fotbalisty z listu B. Na ten může před každým zápasem zapsat hráče mladší 21 let, kteří v klubu působí nepřetržitě alespoň dva roky, nebo tři roky s maximálně jedním ročním hostováním. Jedním takovým je například i dvacetiletý Matěj Jurásek.

Ogungbayovi je sice devatenáct, ale v klubu je zatím jen rok a půl. Přitom nigerijský útočník na podzim zasáhl do dvou zápasů Evropské ligy a v jednom zaznamenal asistenci. V domácí lize si připsal dva starty a jinak nastupoval spíš za třetiligové béčko.

Z kádru, který absolvoval soustředění v Portugalsku, nebyli na podzimní soupisce pro poháry obránci Sinyan s Kačarabou a útočník Tecl.

Soupeře pro osmifinále určí Slavii los 23. února. Narazí na některého z postupujících z prvního kola vyřazovací části, jehož účastníkem je i Sparta.

Ta problém s počtem odchovanců nemá, může tak využít pětadvacet hráčů. Na soupisku zapíše dvě posily Solbakkena a Tuciho, které tam nahradí stopera Gomeze, jenž přestoupil do Odense, a útočníka Sejka. Ten zamířil na hostování do Kerkrade.