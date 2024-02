Těch sto milionů neřeším, říká navrátilec Zima. Když střídal, málem se rozbrečel

Třiadvacetiletý Zima se do Slavie vrátil teprve před pár dny po svém nepříliš úspěšném italském angažmá. Pražané za něj do Turína poslali rekordních sto milionů korun.

„O té částce vůbec nepřemýšlím. Všichni víme, že fotbal je o penězích, ale já to beru tak, že se vracím domů a na tréninku i v zápasech nechám pro klub všechno. Věřím, že když budu takhle nastavený, tak uspějeme,“ popsal Zima.

Spekulovalo se, jestli nezamíří spíš do druhé německé ligy, kde o něj stál Hamburk. Z toho ale nakonec sešlo. „Slavia pro mě byla jasnou volbou, i když to dlouho vypadalo, že to nakonec nevyjde. Myslím, že to pro mě osobně je nejlepší varianta,“ řekl Zima.

Svou obnovenou premiéru v sešívaném dresu si odbyl právě v závěrečném přípravném utkání proti Zlatým Moravcům. Na hřiště se dostal až s první vlnou střídaní kolem hodiny hry, když nahradil Igoha Ogbua, po jehož boku bude pravděpodobně hrát většinu jara.

„Byl to pro mě návrat domů a moc jsem si to užil. Fanoušci mě přivítali neskutečným způsobem. Kdyby jich na stadionu bylo víc, asi bych se dojetím rozbrečel,“ přiznal Zima.

Ten si stejně jako jeho spoluhráči poprvé vyzkoušel nový trávník, který v Edenu na začátku ledna položili. Byla to už třetí výměna za půl roku.

„Trávník byl za mě super, i ve srovnání s těmi, které jsem v posledních letech vyzkoušel v Itálii. Navzdory těm ne úplně pozitivním prognózám hřiště drželo, míč po něm vůbec neskákal a jezdil rychle, takže jsem byl spokojený,“ zhodnotil Zima. „Hřiště zatím vypadalo výborně a máme z něj lepší pocit než v létě,“ doplnil Trpišovský.

První ostrý test čeká slávisty už tuhle neděli, kdy doma přivítají Jablonec. Očekává se, že Zima nastoupí v základní sestavě navzdory tomu, že tentokrát pouze střídal. Má výhodu, že na aklimatizaci nebude potřebovat příliš času.

„Herní styl zůstal stejný, spíš se obměnil hráčský kádr, takže si především musím zvykat na nové spoluhráče,“ popsal Zima, který si zároveň uvědomuje, že konkurence na pozici stopera je v kádru Pražanů velká.

Trenér Trpišovský si navíc pohrává s částečným přechodem na čtyřobráncový systém, což by stoperům situaci ještě ztížilo. „V každém top evropským klubu je na všech pozicích potřeba konkurence. Jednotlivým hráčům to pomáhá, aby se zlepšovali,“ uzavřel Zima.