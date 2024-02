Soupeře nám klub oznámil. Trpišovský chválil trávník i intenzitu zápasu

Původně měli slávisté nastoupit proti Slovanu Bratislava. Ten se ale utkal s ruským Dynamem Moskva a vedení domluvilo jako náhradního soupeře poslední tým slovenské ligy, což někteří z hlediska fotbalové přípravy nepovažovali za správnou volbu.

„Nám to bylo oznámeno, nekonzultovali jsme to s vedením, takže jsme se na to prostě museli připravit. Jak jsem říkal, pro nás bylo hlavně důležité si vyzkoušet domácí prostředí, což byla naše jediná podmínka,“ řekl Trpišovský.

Slávisté si totiž museli zvykat třeba na nový trávník.

„Chtěli jsme ho jednoznačně vyzkoušet ještě před začátkem ligy. Dohoda nakonec byla taková, že rozcvičení proběhne jinde, abychom tomu hřišti co nejvíce ulehčili, protože potřebuje ještě tak týden, aby si sedlo. Ale zatím vypadalo výborně a máme z něj lepší pocit než v létě,“ doplnil Trpišovský.

Vyhovovala vám intenzita zápasu směrem k ligové soutěži?

Myslím, že už naše dvě poslední utkání s Pekingem byla dost kontaktní a plná soubojů, takže jsme rádi, že tomu tak bylo i tentokrát. Ačkoliv to určitě nemělo vyloženě nádech ostrého zápasu, tak je jedině dobře, když tam ty souboje jsou. Nepočítám teda ten ostrý zákrok na Douděru. Ale když má ten zápas náboj, tak mají hráči rozhodně větší chuť se ukázat.

Vyzkoušel jste si základní jedenáctku, která nastoupí za týden proti Jablonci?

Myslím, že ta sestava bude tak ze 70 procent stejná. Někteří hráči se ale v průběhu týdne vrátí z marodky, v úterý by se měli do tréninku naplno zapojit Conrad Wallem i Tomáš Holeš. Hlavně jeho jsme nechtěli na novém trávníku riskovat. My jsme si především v zápase chtěli vyzkoušet různá rozestavení, aby si na ně zvykli i noví hráči.

Chcete být díky změnám formace v průběhu zápasu méně čitelní?

To bych neřekl, my chceme mít náš jasný rukopis a dominovat. Díky příchodům klasických levých obránců Malicka Dioufa a Ondřeje Zmrzlého ale můžeme někdy hrát i na čtyři vzadu, díky čemuž budeme silnější v křídelních prostorech. Někdy musíme kvůli soupeřově hře ten systém pozměnit, takže chceme být schopní na podobné situace rychle reagovat. Když ale potom soupeře zatlačíme, hráči stejně po hřišti rotují a je jim vlastně jedno, jakou hrajeme formaci.

Před utkáním klub oznámil odchod Jakuba Hromady, budete ještě zužovat kádr?

Určitě dojde k nějaké redukci, ta jednání aktuálně probíhají. Pravděpodobně se to bude týkat Tarase Kačaraby, Ewertona a možná ještě někoho. Aktuálně počítám do sezony se třiadvaceti hráči do pole, možná se čtyřiadvaceti, podle toho, jak se budou vyvíjet všechna zranění.

Jak na tom aktuálně jsou další zranění hráči, třeba brankář Jindřich Staněk?

U Jindry počítáme, že by se mohl vrátit tak za měsíc, spíš za pět až šest týdnů. Do čtrnácti dnů by pak mohl být zpátky Sheriff Sinyan. Složitější je situace Davida Pecha, který je po operaci, takže u něj směřujeme ten návrat spíš na léto.

Udělal jste nějaké změny na soupisce pro Evropskou ligu?

Ano, klub by to měl komunikovat během pondělí. Nebylo to jednoduché rozhodování, ale trochu nám ho usnadnila zranění a odchod Kuby Hromady. Nakonec jsme tam zapsali všechny posily kromě Jindry Staňka, který stejně s jistotou vynechá minimálně ten první dvojzápas.