Půl miliardy? Ne. Slavia si v Evropské lize přijde na menší odměny

Lákavý cíl nesplnili, nezahrají si šest sledovaných a atraktivních duelů jako loni s Barcelonou, Interem Milán a Dortmundem, nedosáhli na bohatou prémii.

Tím, že fotbalisté Slavie po domácí remíze 0:0 a porážce 1:4 s Midtjyllandem vypadli z play off Ligy mistrů, připravili se o 15,25 milionu eur (415 milionů korun), které UEFA vyplácí účastníkům základní skupiny.

Na druhou stranu: slávisté v současné chvíli utrpí zejména na prestiži, nižší bude i příjem z prodeje televizních práv.

Bolestné, které obdrží, plus finance za přestup obránce Vladimíra Coufala do West Hamu se štědré odměně za Champions League vlastně docela přiblíží.

Za vyřazení z play off – chcete-li čtvrtého předkola – dává UEFA každému mužstvu pět milionů eur (136 milionů korun), za skupinu Evropské ligy necelé tři miliony (79,4 milionu korun).

Coufal, pokud dnes projde v Londýně zdravotní prohlídkou, vynese Slavii podle slov klubového šéfa Jaroslava Tvrdíka šest milionů eur (162 milionů Kč).

Dohromady to dělá přes 377 milionů korun.

Je samozřejmě otázkou, zda by Coufal odešel i v případě postupu do Ligy mistrů – to by byla kasa českého šampiona pochopitelně mnohem šťastnější.

Prize money Liga mistrů vs. Evropská liga Liga mistrů za účast: 415 milionů korun

milionů korun za vítězství: 73,5 milionu korun

milionu korun za remízu: 24,4 milionu korun

milionu korun za postup do osmifinále: 258 milionů korun Evropská liga za účast: 79,4 milionů korun

milionů korun za vítězství: 15,5 milionu korun

milionu korun za remízu: 5,1 milionu korun

milionu korun za postup ze skupiny: 13,6 milionu korun

V elitní společnosti největších, nejlepších a nejbohatších celků se rozdávají pohádkové odměny. Jen za remízu ve skupině necelý milion euro (24,4 milionu korun), za každé vítězství 73,5 milionu korun. K tomu připočtěte vyšší podíly z prodeje vysílacích práv...

Za loňskou účast vydělala Slavia přes půl miliardy korun.

V Evropské lize jsou bonusy chudší, na nezanedbatelné částky se nicméně dosáhnout dá. Za výhru ve skupině 15,5 milionu korun, za remízu lehce přes pět, za případný postup do vyřazovací části 13,6 milionu.

Když Slavia na jaře 2019 senzačně dosáhla až na čtvrtfinále „druhořadé“ evropské soutěže, získala dokonce čtvrt miliardy korun.

Od UEFA také obdrží bonus na základě tzv. coefficient rankingu, který zohledňuje výkony v pohárech za posledních deset let.

Při pátečním losu základních skupin Evropské ligy bude pravděpodobně v druhém výkonnostním koši, což znamená, že minimálně dva soupeři se zařadí do kategorie hratelných. A je jasné, že průnik do jarní fáze je pro tým trenéra Jindřicha Trpišovského minimem.

Tvrdík totiž na předsezónní tiskové konferenci požadoval v Champions League minimálně třetí místo a následně Evropskou ligu.

Navíc ani hospodaření klubu by podle něj navzdory nesplněnému cíli nemělo být ohroženo.

„Báli jsme se, co udělá covid s hospodařením klubu. Z té situace jsme se dostali příjemným způsobem, nikomu nic nedlužíme. Jsem rád, že jsme skončili v zisku 183 milionů korun. A to před prodejem a platbami za Tomáše Součka, které patří až do příští sezony. Už teď je pravděpodobné, že i příští sezona skončí v černých číslech,“ uvedl Tvrdík.