Midtjylland - Slavia, zápas o půl miliardy, hraje Kúdela, vpředu Masopust

Slavia v Dánsku bezpodmínečně potřebuje vstřelit branku, pak by ji k postupu do Champions League stačila i remíza. Za stavu 0:0 by se duel prodlužoval.

„Hlavně, ať nedojde na penalty,“ přeje si slávistický trenér Jindřich Trpišovský. „Vždycky jsem obdivoval hráče ve finále velkých soutěží, kteří na ně šli, ale doufám, že se nám to teď nepřihodí.“

Proti minulému střetnutí s Midtjyllandem udělal kouč dvě změny, místo Davida Zimy je na stoperu zkušenější Ondřej Kúdela, útočníka Stanislava Tecla nahrazuje Lukáš Provod, který nastupuje na křídle.

ONLINE: Midtjylland - Slavia Utkání sledujeme minutu po minutě.

Slavia loni do Ligy mistrů postoupila díky dvěma těsným výhrám 1:0 v play off nad rumunskou Kluží, nyní proti ní však stojí zdatnější protivník.



Dánský mistr Midtjylland v Praze ukázal fyzickou sílu, důraz v soubojích, ale také fotbalovost. K vítězství měl v taktické bitvě v Edenu o chlup blíž než domácí, Slavii ovšem podržel brankář Ondřej Kolář.

Hraje se o pohádkové peníze. UEFA kluby za účast ve skupině Champions League odměňuje bezmála 400 miliony korun, další stamiliony si navíc mohou vydělat na základě dalších výsledků. Poražený půjde do Evropské ligy, kde jsou odměny zhruba pětkrát menší.