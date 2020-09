Ospalé kulisy, ale... Tady jde fotbalové Slavii o vše

A ono to také moc pulzovat nebude. Večer fotbalová Slavia svede s místním Midtjyllandem rozhodující bitvu o účast v Lize mistrů, ale kulisy ani okolnosti nenapovídají, že by šlo o všechno.

Midtjylland - Slavia středa 21.00 online

Může to znít zvláštně, ale padesátitisícové město působí spíš jako větší vesnice. Jediná rušnější ulice, jedno významné výstaviště, muzeum, jinak jen desítky cihlových bytovek, úhledně střižené trávníky, cyklostezky a v ulicích totální klid.

Ten bude večer i na stadionu, protože kvůli koronavirové hrozbě se stejně jako před týdnem v Praze bude hrát bez diváků. A také průběh se očekává podobný, protože proti sobě jdou týmy, které se v mnohém nápadně podobají.

Skoro to nutí zase očekávat bezbrankovou remízu, stejně jako před osmi dny v Edenu. Ta by zaručila prodloužení, případně penalty, jakýkoli jiný nerozhodný výsledek by slávistům stačil na postup.

„Už před prvním zápasem jsem odhadoval, že moc gólů nepadne. Odveta bude asi podobná,“ prohodil slávistický kouč Jindřich Trpišovský, když v úterý před šestou večer v tiskovém středisku mluvil k hrstce novinářů v rouškách, rozesazených do bezpečných rozestupů. „Upřímně doufám, že nedojde na penalty, jako trenér bych je v téhle situaci nikdy nechtěl zažít.“

A divíte se? Až se v devět večer na moderním stadionu, který na kraji ospalého městečka působí spolu se sousední hokejovou arénou jako UFO, vykopne, na trávníku bude ležet půlmiliarda korun. Pohádková prémie čeká na vítěze dvojzápasu, který otevírá bránu do nejprestižnější evropské soutěže. Do elitní společnosti, kam chce Slavia nakouknout podruhé v řadě.

Proto v posledních dnech vše podřídila tomu, aby do zápasu sezony nešla oslabená. Hráči a realizační tým prožili víc než dva týdny v hotelu v centru Prahy, bez kontaktu s rodinami a kamarády, aby se co nejvíc omezilo riziko nákazy zrádným koronavirem. Ze stejného důvodu se slávistická výprava do Dánska smrskla, chyběli sponzoři, VIP hosté, samozřejmě i fanoušci. Novináři do letadla s týmem pochopitelně také nemohli, proto cestovali z Prahy deset hodin auty.

Bezpečnostní opatření se vyplatila, první zkouškou Slavia prošla. Hráče i trenéry před covidem uchránila, takže může večer vyběhnout v nejsilnější sestavě. I s obráncem Coufalem, o kterého se čím dál víc zajímá anglický West Ham.

„S Vláďou to ani nehnulo. Máme dohodu, že nejdřív dotáhneme rozdělanou práci,“ přesvědčoval včera Trpišovský. „Teď potřebujeme, aby nám pomohl, pak se mohou dát věci do pohybu. Třeba si výkonem řekne o přestup ještě víc.“

Pokud ovšem Slavia na poslední překážce škobrtne, může být odchodů i víc – případnou finanční ztrátu by bylo potřeba zalepit. „Už máme zkušenosti a víme, co boj o Ligu mistrů obnáší,“ ujišťoval Trpišovský. „Ale každá kvalifikace má svůj příběh.“

Bude mít ten středeční zase šťastný konec?