Ševčík před odvetou: V prvním zápase nás přečetli, ale nervozita není na místě

„Nijak extra to neprožívám. Proč být nervózní?“ prohodil klidně slávistický záložník. „Připravovali jsme se na to celý týden, všichni víme, jaký máme cíl, uděláme maximum, abychom ho splnili. Nervozita není úplně na místě.“

Vážně ne? To vás tak zocelují vzpomínky na loňskou sezonu?

Hodně nás to posiluje. Všichni vzpomínáme na zápasy, které jsme hráli, pro každého je motivace si to zopakovat a zahrát si znovu základní skupinu.

Jak se dají srovnat loňské zápasy play-off s rumunskou Kluží a letošní proti Midtjyllandu?

To bude spíš otázka pro trenéra, já zápasy s Kluží nehrál. Zažil jsem jiná těžká utkání, ale žádný velký rozdíl nevidím: prostě musíme udělat ten důležitý krok, abychom postoupili.

Jak na vás Midtjylland v prvním utkání zapůsobil?

V prvním zápase se na nás fantasticky připravili, bylo vidět, jak na nás nastoupili. V lize máme něco na učeného a oni nás dobře přečetli. Ale zároveň na nás byla vidět i nervozita, tu musíme odbourat. Věřím, že ve druhém zápase už nás určitě nebude tak limitovat.

Vzhledem k tomu, jak jsou oba týmy vyrovnané, může klidně zápas rozseknout penaltový rozstřel. Jste připravení i na to?

Na penalty máme hodně hráčů, kteří si na to věří, já mezi ně úplně nepatřím, nejsem žádný penaltový mág. Ale kdyby na to došlo, nezalekl bych se.