Smutné loučení. Utřeli si s námi zadek, řekl Coufal a přestupuje do West Hamu

„Poděkoval jsem obrovskému bojovníkovi a srdcaři Vladimírovi Coufalovi za jeho skvělé působení ve Slavii. Na základě uzavřené smlouvy přestupuje do West Hamu United,“ oznámil Tvrdík na Twitteru nedlouho po závěrečném hvizdu odvety play off Champions League s Midtjyllandem (1:4).

Slavia za Coufala obdrží šest milionů eur (162 milionů korun), podmínkou k dotažení přestupu je zdravotní prohlídka, kterou pravý bek absolvuje ve čtvrtek v Londýně.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Podekoval jsem obrovskemu bojovnikovi a srdcarovi Vladimirovi Coufalovi za jeho skvele pusobeni ve Slavii. Na zaklade uzavrene smlouvy prestupuje do WHU. Podminkou prestupu je zdravotni prohlidka zitra v Londyne. Cena transferu je 6 milionu euro. Vlado, at se ti v PL dari! ❤️✊ oblíbit odpovědět

West Ham měl o neúnavného obránce dlouhodobý zájem, o kterém se znovu začalo psát před odvetou, jelikož se anglickému celku zranil bek Ryan Fredericks.



Bezprostředně po utkání však Coufal změnu působiště neokomentoval. „Nechci se k tomu vyjadřovat,“ řekl reportérovi televize O 2 TV. Bylo z něj cítit, jak rozčarovaný z porážky s dánským šampionem je.

„Těžko hledám slova,“ prohlásil sklesle na začátku rozhovoru.



Slávisté na stadionu Midtjyllandu vedli od třetí minuty, po domácí remíze 0:0 drželi postupový výsledek i po vyrovnání útočníka Sory Kaby.

„Vedeme, ale nepřidáme druhý gól, škoda,“ hlesl Coufal. „A pak vyrovnají z náhodného centru. Celou dobu nakopávají balony, my to uhráváme, ale pak přijde centr a on to zatloukl. Bylo to jediné, ze čeho může dát gól... Je to obluda,“ pokračoval.



Po gólu na 1:1 slávisty srazilo přísné rozhodnutí italského videorozhodčího Massimiliana Irattiho, jenž v 80. minutě nechal opakovat pokutový kop, který brankář Ondřej Kolář chytil Kabovi.

Podle sudího u videa se slávistický gólman pohnul z čáry dřív, než dovolují pravidla. A stoper Alexander Scholz následně skóre z penalty otočil.

„Nevím, jak to říct slušně... Trochu si tu s námi utřeli zadek. Už chápu ten jejich Moneyball,“ prohodil Coufal ironicky. „Kdybychom uhráli remízu, na kterou jsme měli, tak je to v pohodě a brečeli by tu oni.“



Slavia po tvrdém direktu inkasovala ještě dva góly a zbyla na ni jen Evropská liga. Ta se však Coufala, pokud vše dobře dopadne, už týkat nebude – v londýnském klubu se potká s bývalým spoluhráčem Tomášem Součkem.

Ten je ve West Hamu od zimy, nejprve tam hostoval a když pomohl klub udržet v nejvyšší soutěži, změnila se dohoda v přestup. Souček stál přes půl miliardy korun a jedná se o nejdražší transfer z české ligy.

Coufal působil ve Slavii od předloňského léta, byl jedním z mnoha hráčů, kteří následovali trenéra Jindřicha Trpišovského z Liberce. Po první sezoně měl na stole nabídku z bundesligového Freiburgu a vyjádřil zájem odjeít, nakonec však běhavý obránce získal v Edenu dva tituly a loni si zahrál Ligu mistrů. Předtím se podílel na úspěšném tažení do čtvrtfinále Evropské ligy.

Často komentoval soupeře, které slávistům los přisoudil, vždy se naoko zlobil, že se nepodívá do vysněné Anglie. Když tam pak Slavia přeci jen ve čtvrtfinále s Chelsea hrála, Coufal kvůli zranění nenastoupil, zvládl jen domácí první zápas.

Nyní už by si osmadvacetiletý fotbalista na milovaných ostrovech měl zahrát pravidelně.