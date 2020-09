Trpišovského přání: Hlavně ne penalty. Coufal a West Ham? Po zápase se uvidí

„Moje pocity se v porovnání s předchozími lety moc nemění,“ líčil slávistický trenér v předvečer zápasu na tiskové konferenci. „Každý dvojzápas je ale s jiným soupeřem, v jiném rozpoložení, vždycky je to samostatná kapitola. I proti Midtjyllandu to bude zase něčím specifické.“

Midtjylland - Slavia středa 21.00 online

Čím? Že se bude hrát opatrně, stejně jako před týdnem v Praze?

Druhý zápas je vždycky trochu jiný. Je totiž něco jiného vidět soupeře na videu a dělat si rozbory, a pak v samotném zápase - to přinese úplně jiné situace. Potvrdilo se nám, že Midtjylland je tým se silnou mentalitou, který je soubojově dobře připravený. Ve druhém zápase půjde o to, kdo se dokáže víc poučit, zlepšit. Ani jeden tým v Praze nepředvedl to nejlepší, co umí.

Co uděláte, aby Slavia to nejlepší předvedla v Dánsku? Chystáte si motivační proslov?

Samozřejmě něco plánujeme. Ale tím, že jsme na hotelu, pořád s týmem, bude to trochu podobné jako v minulých zápasech. Ráno a dopoledne připravujeme tým po taktické stránce, těsně před zápasem už budou mít kluci veškeré informace a budeme pracovat s emoční stránkou, s mentalitou. Všichni po Lize mistrů moc toužíme, loni jsme si ji ozkoušeli a chceme ji hrát zase, což nám možná v prvním zápase trochu svázalo nohy. Nebyli jsme to úplně my, hodně jsme se přizpůsobili soupeři. V odvetě chceme být odvážnější.

Ale v cestě stojí dánský mistr, který jde sezonu od sezony nahoru.

Souhlasím. Je velice vyspělý, organizovaný, má zajímavé mladé hráče. Pět šest hráčů ze základní sestavy by zvládlo i nejvyspělejší ligy, o tom jsem přesvědčený. Vyhráli ligu s velkým náskokem, suverénně vyřadili švýcarského i bulharského mistra... To samo svědčí o tom, že to dělají dobře. Viděli jsme teď jejich akademii, která ukazuje, jak rychle se dá na zdravých základech vybudovat silný tým.

První zápas ukázal, jak jste s Midtjyllandem vyrovnaní. Počítáte s tím, že zápas mohou rozhodnout penalty?

Věnovali jsme se jim, je to možnost, která může přijít. Můj odhad už před prvním zápasem byl, že moc gólů nepadne, oba týmy mají skvělou defenzivu. Upřímně ale doufám, že na penalty nedojde, nechtěl bych to zažít. Vždycky jsem obdivoval hráče ve finále velkých soutěží, kteří na ně šli, ale doufám, že se nám to teď nepřihodí. Ale kdyby ano, chceme mít na hřišti hráče, kteří to zvládnou.

Třeba obránce Coufala, kterého hodně silně láká anglický West Ham?

Jejich zájem je dlouhodobý, ale máme s Vláďou dohodu, že prvořadý cíl je zvládnout rozdělanou práci. On je takový, že to s ním ani nehnulo. Jednání vede sportovní ředitel Jirka Bílek a pan Tvrdík, dohoda je taková, že s hráčem se o tom nebavíme. Koncentraci upíráme na zítřek.

A pak?

Pak se uvidí. Náš názor vedení zná, teď je hlavní zvládnout zápas. Aby nám Vláďa pomohl a výkonem si třeba o to řekl ještě víc. Pak se můžou dít věci, ale vyřešíme to až po utkání. Můžu prozradit že v něm určitě nastoupí.