Slávistický kapitán Bořil sudího nechápal: Tohle si dovolit, to klobouček

Před rokem svým gólem proti Kluži posunul Slavii do Champions League.

Ve středeční odvetě závěrečné fáze kvalifikace na stadionu Midtjyllandu mohl levý obránce za stavu 1:0 pro Slavii rovněž skórovat. Střílel nad.

Pak rozhodla situace deset minut před koncem. Za stavu 1:1 slovinský sudí Skomina nechal opakovat pokutový kop, který gólman Kolář zneškodnil.

Penaltu nechal opakovat proto, že se z brankové čáry pohnul podle italského videoasistenta Irratiho o chlup dřív, než dovolují pravidla. A druhý pokus už domácí proměnili.

Nakonec dánský šampion vyhrál 4:1 a na čtvrteční los Ligy mistrů se těší on.

„Věděli jsme, že se hraje o velké peníze, ale nečekali jsme, co se může stát. Hrůza,“ řekl Bořil v rozhovoru do televize O 2 TV.

Křivda. To cítíte?

Všichni jsme to viděli, za mě to bylo jednoznačné. Tohle si dovolit v play off Ligy mistrů, pár minut před koncem, za stavu jedna jedna, to klobouček.

Když ten sporný moment pomineme, ve dvou zápasech jste dali jen jeden gól...

Každý byl nervózní, hrálo se o hodně. My jsme vedli, měli to ve svých rukách, pak sice udělali chybu, ale pořád jsme postupovali.

Ale pak následovala penalta po nešťastném odkopu Traorého, kdy míč spadl na ruku Holešovi.

A Ondra to krásně chytil. Dívali jsme se na ty záběry, stál v pořádku. Nevím, jak to vzniklo, že se kopala znova. Jestli videorozhodčí viděl, že se hnul dopředu? Nevím, co k tomu říct

Byl Midtjylland těžším protivníkem než loni Kluž?

Byl to úplně jiný zápas. Midtjylland měl vyšší kvalitu, lepší defenzívu. My jsme hráli výborně, všem se nám to líbilo. Jasně, byli jsme nervozní, ale remíza pro nás byla dobrá. Jsem špatný z toho, co se stalo.

Teď vás čeká jen Evropská liga. Lze to brát jako útěchu?

Aspoň něco. Ale chtěli jsme Ligu mistrů, všichni jsme zklamaní.