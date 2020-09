Prasečina a ostuda! Kolář soptil kvůli opakované penaltě, co říkají pravidla?

„Prasečina největšího kalibru,“ soptil gólman Ondřej Kolář do televizní kamery. „Nechápu, že se něco takového může na podobné úrovni stát.“

Deset minut před koncem, za pro Slavii postupového stavu 1:1, chytil Kolář penaltu. Vystihl směr střely domácího útočníka Kaby, vrhl se po své levé ruce a balon vyrazil.

V tu chvíli jásal – a všichni slávisti s ním. Vybavili si moment z loňského boje play off Ligy mistrů v Kluži, kde Kolář pokutový kop také zneškodnil. Jenže tentokrát mu radost nevydržela dlouho.

Slovinec Skomina, hlavní rozhodčí, dostal do sluchátka echo od kolegy Massimiliana Irratiho, jenž seděl u videa: „Brankář v době kopu nestál na brankové čáře, nech penaltu opakovat.“

Bylo to těsné, o centimetry. Kolář se v době kopu odrážel, stál na špičkách a patami už se skutečně nedotýkal bílé lajny ani neměl nohu na její úrovni.

Ale opravdu museli být sudí tak nemilosrdní?



Co říkají pravidla o postavení brankáře při pokutovém kopu Brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop a musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, aniž by se dotkl brankových tyčí, břevna nebo sítě, dokud míč nebyl kopnut.

Když je míč kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň částí jedné nohy dotýkat brankové čáry, nebo být jednou nohou na úrovni brankové čáry .

. Jestliže dříve, než bude míč ve hře, brankář poruší pravidlo a zabrání míči dostat se do branky, je kop opakován. Jestliže přestupek brankáře vede k opakování kopu, je brankář za první přestupek v utkání varován a za každý následující přestupek je napomenut.

„Řekl mi, ať mlčím, že mu u videa jasně řekli, že jsem byl skoro krok před čárou. Sám jsem se na to přitom teď díval a stál jsem na čáře,“ hodnotil Kolář v emotivním rozhovoru pro O 2 TV.

„Nechápu, že takhle zkušenej rozhodčí je línej se na to dojít padesát metrů podívat na monitor sám. Normálně si na rozhodčí nestěžuju, ale tohle je fakt ostuda,“ kroutil hlavou.



Jednalo se o tzv. faktické rozhodnutí, na které se rozhodčí podle protokolu dívat nemusejí. Je to jako s ofsajdy, které buď jsou, nebo ne. I při nich při využití technologie kalibrovaných čar rozhodují milimetry – Manchester City by mohl vyprávět, jak kvůli těsnému postavení mimo hru loni přišel ve čtvrtfinále Ligy mistrů o postupový gól proti Tottenhamu...

Čáry se brankář při zahrávání pokutového kopu také buď dotýká, nebo ne – a v tomto případě, jakkoli je to pro Slavii a Koláře brutální, byl zřejmě opravdu o maličký kousek před ní.

V Anglii na podobně striktní výklad doplatil minulý víkend Manchester United v utkání proti Crystal Palace (1:3). Postavení brankář Davida de Gey bylo snad ještě těsnější než to Kolářovo, a přesto se pokutový kop po intervenci VAR opakoval...

V Dánsku si ve středu večer k opakované penaltě místo Kaby stoupl obránce Scholz a Koláře na druhý pokus překonal. V tu chvíli vedl Midtjylland 2:1 a psychicky zdeptanému soupeři v závěru ještě dva góly přidal.



„Kdybych něco řekl, nebylo by to asi úplně dobré směrem k UEFA. Ale už chápu tady ten jejich moneyball,“ rýpl si do dánského soupeře Vladimír Coufal.

Slávisté cítí křivdu.

V dánském Herningu měli soupeře na lopatě. Rychle vedli díky Olayinkovi, v prvním poločase hru kontrolovali, v rukou drželi postupový výsledek, ale po pauze ubrali. Hromotluk Kabu nejprve hlavou vyrovnal a pak se po ruce Holeše, kterému nešťastně na ruku spadl hrubě nepovedený odkop Traorého, pískala penalta.

Tuze nešťastný moment – navíc umocněný tím, co následovalo. Tohle bude Slavii bolet hodně dlouho...