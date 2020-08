Slavia má na podzim jisté poháry, boj o Ligu mistrů začne až v play off

Slavia bude při losu závěrečného 4. předkola Ligy mistrů pravděpodobně nenasazená. Pokud to tak zůstane, narazit může na Salcburk, Olympiakos Pireus, Celtic Glasgow či Dinamo Záhřeb.

Rakouský i řecký mistr jsou už jistými účastníky play off stejně jako Slavia. To Celtic a Dinamo Záhřeb se do něj musí probojovat z předchozích předkol.

Slavia v předkole Ligy mistrů okruh možných soupeřů 4. předkolo

nasazené týmy: Salcburk, Olympiakos Pireus, Celtic, Dinamo Záhřeb nenasazené týmy: Slavia, Ludogorec Razgrad, Young Boys Bern, Crvena zvezda Bělehrad Poznámka: Pokud jeden z dvojice Celtic, Záhřeb nepostoupí do 3. předkola, Slavia se posune k Salcburku a Olympiakosu mezi nasazené týmy.

Jelikož se los uskuteční 1. září, dva týdny před zápasy 3. předkola, může být Slavii vylosována dvojice soupeřů právě ze 3. předkola.

Pozici Slavie při losu mohou změnit výpadky favoritů ve 2. předkole. Už jí pomohlo úterní vyřazení Astany v 1. předkole.

Pokud by se nevedlo ještě Celtiku či Dinamu Záhřeb, které mají vyšší koeficient než Slavia, a do 3. předkola se jeden z nich neprobojoval, český tým se posune mezi nasazená mužstva. A tím se vyhne favorizovaným Salcburku i Olympiakosu.

Druhé předkolo Champions League se uskuteční příští týden.

Slavia má každopádně jistotu, že na podzim bude hrát v pohárech. Jako účastník 4. předkola Ligy mistrů bude nejhůř v základní skupině Evropské ligy.

Její posun z původně 3. předkola do play off zajistilo vyřazení Lyonu, který nestačil na Bayern.

Jelikož triumf v letošním dohrávaném ročníku Ligy mistrů získá klub, který si účast v příští sezoně Champions League zajistil z domácí ligy - Paris St. Germain, nebo Bayern Mnichov - , garantované místo pro obhájce trofeje nebude využito.

Na vyřazení Lyonu, který jako sedmý tým předčasně ukončené francouzské ligy zůstane v nadcházející sezoně úplně bez pohárů, vydělal nejvíc Ajax Amsterdam.

Důležitá data 31. srpna: los 3. předkola Ligy mistrů (Plzeň - když vyřadí Alkmaar) a 2. předkola Evropské ligy (Liberec, Jablonec) 1. září: los 4. předkola Ligy mistrů (Slavia, Plzeň) a 3. předkolo Evropské ligy (Liberec, Jablonec) 15. a 16. září: 3. předkolo Ligy mistrů (Plzeň)

17. září: 2. předkolo Evropské ligy (Liberec, Jablonec) 18. září: los 4. předkola Evropské ligy (Liberec, Jablonec - pokud postoupí do 3. předkola) 22. a 23. září: 1. zápas 4. předkola Ligy mistrů (Slavia, případně Plzeň)

24. září: 3. předkolo Evropské ligy (Liberec, Jablonec) 29. a 30. září: odvety 4. předkola Ligy mistrů (Slavia, případně Plzeň) 1. října: 4. předkolo Evropské ligy (případně Liberec, Jablonec) 1. října: los základních skupin Ligy mistrů (Slavia - pokud postoupí ze 4. předkola)

2. října: los základních skupin Evropské ligy (Sparta, Slavia)

Jemu připadlo právě nevyužité místo pro obhájce. Nizozemsko je v pořadí národních koeficientů jedenácté, jisté místo v základní skupině Ligy mistrů má prvních deset zemí.

Následně po Ajaxu se krach Lyonu nejvíc hodil Slavii a Olympiakosu - oba týmy se přesunuly do play off.

Slavia je tak po Spartě druhým českým klubem, který si na podzim zahraje základní skupinu pohárů. A tu jistotu oba týmy získaly ve chvíli, aniž by musely kopnout do míče.

Sparta se jako vítěz domácího poháru posunula ze 3. předkola rovnou do základní skupiny Evropské ligy. Děkuje za to rozuzlení v letošním dohrávaném ročníku soutěže.

Jeho vítěz totiž nevyužije garantované místo v Lize mistrů, finalisté Sevilla a Inter Milán si Champions League zajistili z domácích ligových soutěží. Sparta už měla jistotu po čtvrtfinále, vedle Interu a Sevilly měly jistotu Ligy mistrů i Šachtar Doněck a Manchester United, zbývající semifinalisté.

Místo po obhájci Evropské ligy tak v základní skupině Champions League připadlo Rennes, které mělo původně hrát 3. předkolo. Krasnodar se posunul ze 3. předkola do play off. A jelikož ze 3. předkola nemistrovské části Ligy mistrů „spadnou“ do Evropské ligy jen tři týmy namísto čtyř, volnou pozici dostala Sparta.

Česko, v pořadí národních koeficientů třinácté, je první zemí, kde vítěz tamního poháru nemá bez kvalifikace garantované místo ve skupině Evropské ligy.

Další české týmy v pohárech musí do kvalifikace. Plzeň začne boj o Ligu mistrů zápasem 2. předkola ve středu 26. srpna od 16.30 v Alkmaaru.

Jablonec a Liberec vstoupí do 2. předkola Evropské ligy až 17. září. Soupeře se dozvědí 31. srpna.