Slavia před sezonou. Klub představí nové dresy, chystá se i podpis trenéra

Bude to pro červenobílé další dobrá zpráva. Podle informací iDNES.cz a MF DNES by měl úspěšný kouč prodloužit smlouvu ve Slavii o tři roky s opcí na další sezonu.



A chystají se i jiné novinky, z nichž tou nejvýraznější má být slavnostní odhalení nových dresů. Do nich se poprvé v historii promítá symbolika hlavního města Prahy.

Velkolepá tisková konference Slavie a především vstup do nové sezony byly v ohrožení poté, co tým kvůli jednomu nakaženému hráči během soustředění v Rakousku zamířil minulý týden kompletně do karantény. Z té je však nyní – po opakovaně negativních výsledcích kontrolních testů – venku. V izolaci už zůstává pouze nakažený fotbalista.

Klub setkání s novináři pořádá za přísných hygienických pravidel na tribuně stadionu v Edenu. V neděli by měla Slavia odehrát duel prvního ligového kola proti Českým Budějovicím.