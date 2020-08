Má to grády, na jeden zápas hrajte dál, ozývá se po úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů

První ze čtvrtfinálových duelů Champions League přinesl strhující příběh.

Nejmenší klub ze všech čtvrtfinalistů, nejvíc překvapivý účastník, který si získal srdce i nestranných fanoušků, až do devadesáté minuty vedl 1:0.

Jeden z nejbohatších klubů planety byl na pokraji vyřazení, ale v samém závěru dvěma góly během sto čtyřiceti šesti vteřin skóre otočil.

„Když dáte dva góly takhle pozdě, tak v tom hraje roli i trocha štěstí, ale to je k tomu zapotřebí. Podle mě jsme vyhráli naprosto zaslouženě,“ prohlásil Thomas Tuchel, německý kouč Paris St. Germain.

Soutěž se dohrává za mimořádných podmínek a ve specifických kulisách. Od čtvrtfinále se hraje na jedno utkání na neutrálních stadionech Benfiky a Sportingu v Lisabonu.

„Tenhle formát Ligy mistrů chceme pořád. Když se hraje na dvě utkání, není to tak vzrušující. Souboje na jeden zápas a neutrálních stadionech jsou mnohem lepší a zábavnější,“ vykřikují po dramatickém závěru experti z řad někdejších fotbalistů i fanoušci.

Kouč Tuchel o oslavě gólů s berlemi Thomas Tuchel, německý trenér Paris St. Germain, si před čtvrtfinále na jednom z tréninků podvrtnul kotník. Levou nohu měl v ortéze a při chůzi musel používat berle. Při zápase seděl na přenosné lednici. Góly slavil jen gesty a řevem. "A teď si představte, co bych dělal, kdybych měl obě nohy zdravé. Možná byste mě poprvé viděli sprintovat čtyřicet metrů," líčil se smíchem.

„Já bych zůstal i u odvet, na jeden zápas by se mělo hrát jen finále. Ale uznávám, že díky tomu, že se teď hrálo jen jedno utkání, to mělo správné grády,“ řekl bývalý anglický reprezentant Glenn Hoddle, který duel komentoval pro BT Sport.

Všechno, nebo nic. Kdyby měl Paris St. Germain k dispozici odvetu, pustil by se v devadesáté minutě střemhlav do útoku a riskoval gól z brejku do otevřené obrany? Spíš ne. V pohárovém matematice je obrovský rozdíl, jestli prohrajete 0:1, nebo 0:2.

S vědomím, že mu zbývá i s nastavením pět minut do konce „života“ v Champions League, riskoval. Vydělali na tom všichni, PSG i diváci - s výjimkou těch, kteří drželi palce Atalantě.

A ještě jedna důležitá otázka? Pokud by týmy čekala ještě odveta, nastoupil by Kylian Mbappé, který šel do hry po hodině hry a zcela průběh utkání změnil?

Byl po zranění kotníku. Před zápasem kouč Tuchel říkal, že by se musel stát zázrak, aby ho druhý den pustil do hry.

Když viděl, že se jeho tým v útoku trápí, poslal ho na hřiště. Riskoval by, kdyby měl příští týden možnost opravy?

Nejspíš by Mbappého šetřil, aby se mu zranění neobnovilo. Jenže když hrozilo jeho týmu vyřazení... „Kdyby se hrála ještě odveta, Mbappé by nenastoupil,“ byl přesvědčený Hoddle.

Závěrečná kola Champions League jsou jako malé mistrovství světa. Sedm utkání během jedenácti dnů. Vyhraješ, zůstáváš v Lisabonu. Prohraješ, letíš domů.

Paris St. Germain měl proti soupeři nevýhodu v tom, že od 10. března hrála jen dva soutěžní zápasy, nedávné finále domácího a ligového poháru. Francouzská liga byla totiž předčasně ukončena, kdežto v Itálii se sezona v červnu a v červenci dohrávala.

„Bylo to náročné. Neměli jsme zápasový rytmus, ale v posledních dnech bylo znát, že hráči jsou natěšení a odhodlaní,“ poznamenal kouč Tuchel.

Měsíce bez utkání se logicky podepsaly na formě hráčů, znát to bylo především na Neymarovi, jeden z nejlepších fotbalistů světa zahodil několik šancí, soužil se, ale nakonec přihrál na vyrovnávací gól v 90. minutě.

„Ani na chvíli jsme si nepřipustili, že bychom jeli domů, pořád jsme šli za postupem. Máme skvělý tým, jsme jako rodina, a když takhle budeme hrát dál, tak je nemožné nás vyřadit,“ říkal pak brazilský útočník v euforii.

Nečekaným hrdinou je kamerunský forvard Maxim Choupo-Moting. Když ho v září 2018 Paříž brala, mnozí nechápali. Choupo-Moting byl bez angažmá, protože anglický druholigový klub ze Stoke mu nenabídl smlouvu.

Prostor dostával spíš jen jako náhradník, za dvě sezony dal za Paris St. Germain nevýrazných devět gólů. Kontrakt jedenatřicetiletému hráči vyprší posledního srpna a nic domluveného nemá.

Kdo ví, co na jeho situaci změní gól na 2:1 v nastavení proti Atalantě. Navíc byl i u zrodu akce, z níž Marquinos vyrovnal. To všechno stihl za jedenáct minut. „Byl to šílený zápas. Já pořád věřil,“ tvrdil Choupo-Moting.

„Takový zápas nemůžete vyhrát, když nehrajete jako tým. Ale musím vyzdvihnout Choupa. Končí mu smlouva a on se ukáže jako nejlepší hráč,“ prohlásil záložník Ander Herrera.